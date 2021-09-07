Обзор новостей: В Питере все хотят стать Борисами Вишневскими

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Суд запретил Google и "Яндексу" выдавать в поиске "умное голосование"
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 39% респондентов заявили о своём отрицательном отношении к электронному голосованию
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Шойгу упорствует в своем желании строить города
4 Мировая сенсация: Полиция прервала матч двух сильнейших команд мира
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Минобороны сообщило о решении нарастить численность резервистов в российской армии
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 В Питере все хотят стать Борисами Вишневскими
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Российских водителей начнут штрафовать за установку дополнительных динамиков
8 Ростовского полицейского задержали за взятку в миллион
9 Спецназ арестовал президента Гвинеи
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