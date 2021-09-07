Обзор новостей: В Питере все хотят стать Борисами Вишневскими Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Суд запретил Google и "Яндексу" выдавать в поиске "умное голосование" https://forum-msk.org/material/news/1... 2 39% респондентов заявили о своём отрицательном отношении к электронному голосованию https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Шойгу упорствует в своем желании строить города 4 Мировая сенсация: Полиция прервала матч двух сильнейших команд мира https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Минобороны сообщило о решении нарастить численность резервистов в российской армии https://forum-msk.org/material/news/1... 6 В Питере все хотят стать Борисами Вишневскими https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Российских водителей начнут штрафовать за установку дополнительных динамиков 8 Ростовского полицейского задержали за взятку в миллион 9 Спецназ арестовал президента Гвинеи



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