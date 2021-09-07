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Московский листок

Меня хотят снять с выборов, но мы не сдаемся!

Опубликовано 07.09.2021 автором Марина Литвинович в разделе комментариев 3

путин революция народ
Меня хотят снять с выборов, но мы не сдаемся!

Прокремлевские блогеры написали на меня донос в Генпрокуратуру. Меня обвиняют в нарушении статьи 205.2. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

Начал «блогер» Сергей Колясников, известный лишь тем, что написал доносы в прокуратуру на Навального, Дмитрия Быкова и других. К кампании подключили тг-канал Незыгарь, ещё пару десятков каналов, пропагандистов Эрнеста Макаренко, Андрея Медведева и других.

В чем же меня обвиняют? В том, что я сказала правду о теракте в Беслане: детей убили наши власти. Правда неприятная, но что же делать, коль режим у нас такой людоедский.

Пишите, пишите, клоуны… я с удовольствием объясню всем ещё раз: Кремль не побрезгует убить ваших детей.

— они запретят норвежской подлодке спасти подводников, как это было с подлодкой “Курск”

— они засекретят газ, чтобы врачи не знали какой антидот вкалывать заложникам, как это было в “Норд-Осте”

— они не будут вести переговоры, будут лгать о числе заложников, а потом стрельнут из огнеметов по спортзалу, полному заложников, потом добавят из танка, а потом не будут тушить начавшийся пожар, как это было в Беслане.

И будут врать, врать, врать и бесконечно издеваться над жертвами. И виноваты окажетесь все равно вы.

Но я знаю: правда победит. Победит не сама, а только нашими совместными усилиями!

Наша команда работает, идет вперед, а все эти попытки меня снять свидетельствуют только об одном: у нас все получается.

Поддержите мою предвыборную кампанию! Последние 10 дней — самые важные. 

Мы на пути к победе. Мы на пути к правде!



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Всего комментариев к статье: 3
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Респект Марине..
Szanyas.. написал 07.09.2021 13:59
Какой бы ни был результат у Марины в этих выборах, то есть не столь важно попадет или нет в Госдуму, но то что она использует по полной свою возможность гоаорить очевидные вещи про ЭтуСамуюСволочь в условиях тотальных запретов так за одно это респект Марине, не комформистка в отличии от Тов.Дарьи Митиной. Вот не попадет, что с того, народу, молодым поколениям надо постоянно напоминать, что эта вертикаль власти априори преступна ибо она выстроена на крови.
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(без названия)
за околицей написал 07.09.2021 13:26
Однако, пройдет в депутаты Литвинович и чо? Будет на заседаниях речи вумныя толкать, инициировать принятие правильных законов по борьбе с коррупцией и призывать отдавать часть зарплаты на лечение больных детей?! Ну-ну... Чичас сблюю...
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(без названия)
стоик7912 написал 07.09.2021 12:55
кто надоумил Литвинович участвовать в выбОрах?
или по глупости сама пошла?
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