Меня хотят снять с выборов, но мы не сдаемся!

Прокремлевские блогеры написали на меня донос в Генпрокуратуру. Меня обвиняют в нарушении статьи 205.2. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

Начал «блогер» Сергей Колясников, известный лишь тем, что написал доносы в прокуратуру на Навального, Дмитрия Быкова и других. К кампании подключили тг-канал Незыгарь, ещё пару десятков каналов, пропагандистов Эрнеста Макаренко, Андрея Медведева и других.

В чем же меня обвиняют? В том, что я сказала правду о теракте в Беслане: детей убили наши власти. Правда неприятная, но что же делать, коль режим у нас такой людоедский.

Пишите, пишите, клоуны… я с удовольствием объясню всем ещё раз: Кремль не побрезгует убить ваших детей.

— они запретят норвежской подлодке спасти подводников, как это было с подлодкой “Курск”

— они засекретят газ, чтобы врачи не знали какой антидот вкалывать заложникам, как это было в “Норд-Осте”

— они не будут вести переговоры, будут лгать о числе заложников, а потом стрельнут из огнеметов по спортзалу, полному заложников, потом добавят из танка, а потом не будут тушить начавшийся пожар, как это было в Беслане.

И будут врать, врать, врать и бесконечно издеваться над жертвами. И виноваты окажетесь все равно вы.

Но я знаю: правда победит. Победит не сама, а только нашими совместными усилиями!

Наша команда работает, идет вперед, а все эти попытки меня снять свидетельствуют только об одном: у нас все получается.

Поддержите мою предвыборную кампанию! Последние 10 дней — самые важные.

Мы на пути к победе. Мы на пути к правде!