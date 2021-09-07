Талибан в Таганроге

Вы уж извините... За мой внешний вид – другого на сейчас нет, и за вчерашние "А что? - новости", которые вышли уже сегодня после полуночи.

По порядку. Я в отпуске, но продолжаю выпускать обзоры новостей, для чего мне нужна некоторая обстановка, так скажем. И поэтому в отпуск я поехал в мой любимый город Таганрог, где у меня есть квартира, тоже любимая.

То есть уже практически нет. Квартиры.

Вчера приезжаю вечером, открываю дверь своим ключом… и падаю. Все полы в квартире подняты, мебель и вещи свалены в кучи, ни помыться, ни зубы почистить. Спать тоже, естественно, негде. Да смотрите на фото и видео, все видно.

Капремонт, однако.

О котором со мной не просто не провели никаких согласований, даже в известность не поставили. Хотя телефоны все есть, почта работает, вацап и прочее. В августе мой сын с семьей там отдыхал – ни слова ему даже не сказали.

А зачем?

А выговорите талибан… Да у нас такой талибан в Ростовской области, всем талибанам талибан. Даже странно, что это слово запрещено Роскомнадзором.

Ведь талибан - это не регигиозное движение, а этическое - все права человека, которые формировались в Европе последние 2 тысячи лет, в помойку. И все как мы решим. Ну эти, духовные авторитеты.

Сейчас сижу в соседней какой-то зассаной квартире, ключ дал председатель кооператива. Переночевал в чем был на каком-то диванчике, без белья и даже без подушки.

И что дальше – ума не приложу. Бежать, наверно, из любимого города.

Тут, кстати, Матвиенко собиралась приехать, к ее приезду все скверики укатали в плиточку и искусственную траву положили. Естественная в этих краях к концу лета обычно выгорает.

Валентина Ивановна, мы знакомы, хоть и шапочно. Загляните там неподалеку, Добролюбовский переулок дом 27 квартира 24. Тайны частной жизни тут все равно никакой нет, как и самой приватной жизни.

А заодно можете спросить и градоначальника, и губернатора, Голубев, кажется, его фамилия, как у них там с правами человека – не с правом голоса или правом на митинг. Нет, с правом на жилище и правом неприкосновенности частной жизни.

А потом нам всем расскажете, как у них там, на Дону, все с этим здорово.