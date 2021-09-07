Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Талибан в Таганроге

Опубликовано 07.09.2021 в разделе комментариев 0

путин революция народ
Талибан в Таганроге

Вы уж извините... За мой внешний вид – другого на сейчас нет, и за вчерашние "А что? - новости", которые вышли уже сегодня после полуночи.

По порядку. Я в отпуске, но продолжаю выпускать обзоры новостей, для чего мне нужна некоторая обстановка, так скажем. И поэтому в отпуск я поехал в мой любимый город Таганрог, где у меня есть квартира, тоже любимая.

То есть уже практически нет. Квартиры.

Вчера приезжаю вечером, открываю дверь своим ключом… и падаю. Все полы в квартире подняты, мебель и вещи свалены в кучи, ни помыться, ни зубы почистить. Спать тоже, естественно, негде. Да смотрите на фото и видео, все видно.

Капремонт, однако.

О котором со мной не просто не провели никаких согласований, даже в известность не поставили. Хотя телефоны все есть, почта работает, вацап и прочее. В августе мой сын с семьей там отдыхал – ни слова ему даже не сказали.

А зачем?

А выговорите талибан… Да у нас такой талибан в Ростовской области, всем талибанам талибан. Даже странно, что это слово запрещено Роскомнадзором.

Ведь талибан - это не регигиозное движение, а этическое - все права человека, которые формировались в Европе последние 2 тысячи лет, в помойку. И все как мы решим. Ну эти, духовные авторитеты.

Сейчас сижу в соседней какой-то зассаной квартире, ключ дал председатель кооператива. Переночевал в чем был на каком-то диванчике, без белья и даже без подушки.

И что дальше – ума не приложу. Бежать, наверно, из любимого города.

Тут, кстати, Матвиенко собиралась приехать, к ее приезду все скверики укатали в плиточку и искусственную траву положили. Естественная в этих краях к концу лета обычно выгорает.

Валентина Ивановна, мы знакомы, хоть и шапочно. Загляните там неподалеку, Добролюбовский переулок дом 27 квартира 24. Тайны частной жизни тут все равно никакой нет, как и самой приватной жизни.

А заодно можете спросить и градоначальника, и губернатора, Голубев, кажется, его фамилия, как у них там с правами человека – не с правом голоса или правом на митинг. Нет, с правом на жилище и правом неприкосновенности частной жизни.

А потом нам всем расскажете, как у них там, на Дону, все с этим здорово.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Изменились ли ваши планы по голосованию в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: В Питере все хотят стать Борисами Вишневскими
Обзор новостей: В Питере все хотят стать Борисами ...
07.09.2021
Марина Литвинович: Просто идет зачистка
Марина Литвинович: Просто идет зачистка
07.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию (1)
Сегодня пальцем попу вытер, а завтра - Родину продал! (2)
Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста (2)
Новые хозяева появились и потребовали (1)
Талибан в Таганроге (0)
Меня хотят снять с выборов, но мы не сдаемся! (3)
Обзор новостей: В Питере все хотят стать Борисами Вишневскими (0)
Марина Литвинович: Просто идет зачистка (0)
Депортация в ад (6)
Умер Бельмондо... (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Вы думаете, талибы это в Афгане? Нет, у нас свои, православные
Дарья Митина Дарья Митина: Царьград скалькулировал Колобка
Дарья Митина Дарья Митина: Открытие 17-го КМФМК -- красная дорожка
Дарья Митина Дарья Митина: Кандидат в депутаты по 197 округу Дарья Митина о том, что нужно изменить в российском образовании
Дарья Митина Дарья Митина: Прощай, Жан-Поль
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss