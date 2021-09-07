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Московский листок

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста

Опубликовано 07.09.2021 в разделе комментариев 2

капитализм рабочий
Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, причем 80% из них — мужчины, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

 

"Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% — это мужская часть населения", - сказала госпожа Голикова на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

 

По ее словам, в общей структуре смертности 55% приходится на сердечно-сосудистые заболевания.

 

В связи с этим возникает простой вопрос: а куда исчезают те пенсионные отчисления, которые делали эти люди? Почему кредиты умерших переходят к их наследникам, а пенсионные накопления умерших – государству?

Согласно данным Росстата по итогам семи месяцев 2021 года в России умерли 1,1 млн человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

 

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) выросла с 266 тыс. до 422 тыс., на 59%, а уровень рождаемости остался почти на том же уровне — 678 тыс. детей (–0,4%).

 

Как-как… каком кверху. Поживешь в Таганроге, узнаешь. Кстати, по уровню смертности этот курортный города по многим позициям – первый в области.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Очкарик написал 07.09.2021 14:07
А на кой черт граждане трудоспособного возраста надобны кремлевским сидельцам? Ведь страну развивать никто из власть имущих не собирается. К чему лишние рты. Да-с !
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(без названия)
Мысли вслух написал 07.09.2021 13:58
Голикова что-то отклонилась от линии партии. Партия сказала, что россияне стали жить очень долго и очень счастливо (как никогда в истории), поэтому денег им на пенсии у государства не хватает и нужно поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет.
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