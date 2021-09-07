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Московский листок

Сегодня пальцем попу вытер, а завтра - Родину продал!

Опубликовано 07.09.2021 в разделе комментариев 3

путин революция народ
Сегодня пальцем попу вытер, а завтра - Родину продал!

Российские граждане, устраивавшиеся на работу в иностранные посольства, подвергались "плавной вербовке", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", который у нас теперь официальный рупор кремля.

На минувшей неделе она в своем Telegram-канале со ссылкой на расследование "Комитета защиты национальных интересов" написала, что проекты Алексея Навального получали существенную финансовую поддержку от граждан России, работавших в дипмиссиях других стран.

В понедельник Захарова пояснила, что на Западе существуют целые программы по "мягкой вербовке".

"Дело в том, что при приеме на работу, например, в американское посольство, это часто увязывается, я имею в виду сам факт найма на работу, с получением гражданства и вида на жительство. Там существует целая программа. Я думаю, было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского — в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу", — сообщила представитель МИД.

Она подчеркнула, что россияне, ставшие сотрудниками западных посольств, начинали работать на правительства этих стран.

Ну что, в Афганистане эту проблему недавно решили радикально, при помощи ножа и веревки.

Вот только Захаровой, как женщине, надо что-то сделать со своим внешним видом. Занавеситься чем-нибудь, что ли…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Крон-принц Пафнутий Пердимонокль написал 07.09.2021 14:13
Этож чистая правда, россия вонючая лживая отвратительная гадина, но если не видеть алтернативу, то прЫвыкаешь принюхиваешси, а в посольстве начинаешь ощущать гадливость всего за стенами.
Давеча путин расказывал детям байки про отца, как его друг спас и тд, я бл блевал час. Лживая шелудивая старая бл выдумала какую-то хрень, пялит глаза из ботоксной морды, но дети слушают и внимают, а если поездить по Европе, то будешь потома блевать на Владимира Владимировича Путина в прямом эфире и не только.
Права Захарова, закрывать страну, а то так пойдеть и Крым потеряем, а че, если нет скреп, то и пусть укропы забирают!
Мягкость вербовки в иных условиях жизни, с независимыми судами, со свободной прессой, с контролем над спецслужбами, но нам-то это нахренаськи?
До уровня жизни 1946 года очень далеко, так что голосуем за Едину Россию и терпим девальвацию, реновацию и прочее. Слава России.
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(без названия)
Голос из ада написал 07.09.2021 14:02
Рассея в кольце врагов! Так теснее сплотимся вокруг Кремля с фигой в кармане ?!
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(без названия)
Папа Карло написал 07.09.2021 13:47
Этой лахудре с немытой репой(лицо российской дипломатии, так сказать) следует посетить специалиста по грумингу. Ну не в парикмахерскую же для людей идти. А еще лучше почаще жевать, чем говорить.
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