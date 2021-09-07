Сегодня пальцем попу вытер, а завтра - Родину продал!

Российские граждане, устраивавшиеся на работу в иностранные посольства, подвергались "плавной вербовке", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", который у нас теперь официальный рупор кремля.

На минувшей неделе она в своем Telegram-канале со ссылкой на расследование "Комитета защиты национальных интересов" написала, что проекты Алексея Навального получали существенную финансовую поддержку от граждан России, работавших в дипмиссиях других стран.

В понедельник Захарова пояснила, что на Западе существуют целые программы по "мягкой вербовке".

"Дело в том, что при приеме на работу, например, в американское посольство, это часто увязывается, я имею в виду сам факт найма на работу, с получением гражданства и вида на жительство. Там существует целая программа. Я думаю, было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского — в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу", — сообщила представитель МИД.

Она подчеркнула, что россияне, ставшие сотрудниками западных посольств, начинали работать на правительства этих стран.

Ну что, в Афганистане эту проблему недавно решили радикально, при помощи ножа и веревки.

Вот только Захаровой, как женщине, надо что-то сделать со своим внешним видом. Занавеситься чем-нибудь, что ли…

А.Б.