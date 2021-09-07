За январь-июль 2021 года МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Причиной для 40 тысяч из них стали повторные административные нарушения.
Еще 20 тысячам иностранцев въезд запретили из-за превышения сроков нахождения в Российской Федерации во время предыдущих визитов.
Интересно, что им здесь, медом намазано?
Если б меня депортировали куда-нибудь в Германию или Австрию, я б не особо и брыкался… А что?
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Ась? написал 07.09.2021 13:59