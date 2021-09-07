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Московский листок

МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию

Опубликовано 07.09.2021 в разделе комментариев 1

МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию

За январь-июль 2021 года МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Причиной для 40 тысяч из них стали повторные административные нарушения.

Еще 20 тысячам иностранцев въезд запретили из-за превышения сроков нахождения в Российской Федерации во время предыдущих визитов.

Интересно, что им здесь, медом намазано?

Если б меня депортировали куда-нибудь в Германию или Австрию, я б не особо и брыкался… А что?

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Ась? написал 07.09.2021 13:59
А чего в этом Мордоре делать? Ась?!
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