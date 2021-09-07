За январь-июль 2021 года МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Причиной для 40 тысяч из них стали повторные административные нарушения.

Еще 20 тысячам иностранцев въезд запретили из-за превышения сроков нахождения в Российской Федерации во время предыдущих визитов.

Интересно, что им здесь, медом намазано?

Если б меня депортировали куда-нибудь в Германию или Австрию, я б не особо и брыкался… А что?