Про "негодяев и дурачков", голосующих и не голосующих на выборах

«Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках».

В.И.Ленин, ПСС, т.33, с.46.

Ссылаясь на подобные фразы Ильича, немалая часть граждан с левыми взглядами не собирается идти на выборы 19 сентября. Пребывая в летаргическом сне по мотивам событий вековой давности, эти "большевики" готовы поднять свои задницы с диванов не иначе, как после залпов "Авроры" и декретов о земле и Советской власти. Ведь «только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии... Это верх тупоумия или лицемерия, это — замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе» (В.И.Ленин, ПСС, т.39, с.219).

Себя, конечно, они относят к умникам и порядочным людям. При этом в деятельности никаких партий они не участвуют, а вся их классовая борьба сводится, чаще всего, к нанесению царапин на автомобиль соседа, занявшего во дворе их машино-место. На вопрос, кто же и когда, по их мнению, должен провести новую пролетарскую революцию, они закатывают глаза и пускаются в пророчества, перед которыми катрены Нострадамуса выглядят математическими формулами. В общем, не при нашей жизни и ещё неизвестно, не погаснет ли к тому времени солнце. А то, что они зудят в интернете и поливают всякого, кто сподобится хоть на какое-то реальное действие, они считают подготовкой революционной ситуации, потому обильно сдабривают речи цитатами классиков марксизма.

Пускай буржуазные выборы — только "маскарад, прикрывающий диктатуру эксплуататоров", но диктатура "диктатуре" - рознь. Наверное, нельзя не заметить разницу между Германией гитлеровской и современной, Испанией франкистской и нынешней, Италией периода фашизма и сегодняшней. Позиция "левых", которым вынь до положь коммунизм, напоминает решительность одного литературного персонажа, ожидавшего всего и сразу на блюдечке с голубой каёмочкой. Если для Бендера это закончилось крахом надежд при переходе румынской границы, то на что рассчитывают диванные "революционеры"?

Между тем социал-демократы прошлого века на II съезде РСДРП приняли "искровскую" программу партии, состоявшую из программы-максимум и программы-минимум. В последней они, в том числе В.И.Ленин, не гнушались говорить о ближайших задачах: свержении самодержавия, установлении демократической республики, введении 8-часового рабочего дня, решении аграрного вопроса. Спустя столетие с гаком, Россия вновь столкнулась с похожими проблемами - келейном принятии решений властной верхушкой в интересах узких олигархических групп, жандармским и судебным произволом, подавлением свободы печати и собраний, нещадной эксплуатацией наёмного труда, хищничеством новых плантаторов - от мелких, отравляющих жизнь людей перегораживанием водоёмов и дорог, до крупных, что устраивают экологические катастрофы: пожары на миллионах га сибирского леса, разливы нефти в морях, смог над городами, вонь от гигантских свалок. Жители кузбасского Киселёвска, задыхающиеся от бурь угольной пыли и попросившие убежища в Канаде, неужели не заслуживают программы-минимум, при реализации которой буржуазная власть хотя бы начнёт уважать право граждан на жизнь и сколько-нибудь достойное существование, как в европейских странах?

Любопытно, что крайне правые - ультралиберальный лагерь, ныне разгромленный и вещающий, в основном, из-за границы - тоже призывают к бойкоту выборов. Мол, в России установлен "фашизм", "тоталитаризм". Они уже подзабыли, какими "честными" были выборы и референдумы в период их правления в 90-е годы. Оголтелая пропаганда что по центральному ТВ, что в бесплатной газетёнке "Не дай бог!", выпускавшейся миллионными тиражами. Подкуп, один из ярких примеров которого - коробки из-под ксерокса непотопляемого Чубайса, величайшего государственного деятеля постсоветской России, при советской власти торговавшего то ли водкой, то ли сушёными грибами - тогда это был его потолок. Нынешние выборы являются всего лишь логическим продолжением прежней "демократии" и экономического грабежа трудящихся, и совсем не случайно ЦИК сейчас возглавляет Э.А.Памфилова, одна из ярких представительниц либерального движения 90-х.

Понятно, что на предстоящих выборах кардинальных перемен не добиться. Очевидно, что выборы, на которых практически никто не смог быть зарегистрированным процедурой сбора подписей, с которых снимали особенно неугодных власти кандидатов под разными надуманными предлогами, на которых спойлеры стали менять имена, фамилии и внешность, чтобы ввести в заблуждение избирателей, являются комедией даже по понятиям буржуазных выборов. Но мы, граждане России, честно говоря, ничего другого пока не заслужили. Мы давно отвыкли отстаивать своё человеческое достоинство. И всё-таки участие даже в таких ущербных выборах, когда власть сушит явку в обстоятельствах упавшего ниже плинтуса рейтинга "ЕР", - один из способов сопротивления и проявления солидарности. Не ходить на выборы, "не играть по правилам власти" - позиция обиженного ребёнка, отправленного в угол.

Не надо играть, за лучшую жизнь надо бороться. Не жить в маниловских грёзах прекрасной России будущего, которую должны преподнести на тарелочке Ленин или Навальный, а начать хотя бы с малого, коли другого не можем - с того, чтобы голосом внести свой вклад в прекращение эры "Единой России" - манипулируемого прикрытия горстки олигархов, высшего чиновничества, генералов, поп-див и церковных иерархов. После двух десятилетий унижений и тотальной лжи, прочувствованных на собственной шкуре населением страны, шансы на это есть.

P.S. Уж очень хочется пожить если не при коммунизме, то хотя бы при буржуазном парламентаризме европейского образца.