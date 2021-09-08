Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу

Ранее глава государства принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, после чего посетил Амурскую область, где осмотрел строительство инфраструктурных объектов космодрома "Восточный".

Это я все понимаю.

А вот чего в тайгу второй раз за год? Медом там намазано?

Ходят в народе слухи, что в тайге у Шойгу особо ценный шаман припрятан. Ну и ладно, каждый сходит с ума по-своему.

Но вот мне, например, пока здоров, шаман и не нужен вовсе. А тут зачастил что-то наш…

А.Б.