Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу

Ранее глава государства принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, после чего посетил Амурскую область, где осмотрел строительство инфраструктурных объектов космодрома "Восточный".
Это я все понимаю.
А вот чего в тайгу второй раз за год? Медом там намазано?
Ходят в народе слухи, что в тайге у Шойгу особо ценный шаман припрятан. Ну и ладно, каждый сходит с ума по-своему.
Но вот мне, например, пока здоров, шаман и не нужен вовсе. А тут зачастил что-то наш…
А.Б.
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месяц написал 08.09.2021 00:09