Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу

Опубликовано 08.09.2021 в разделе комментариев 1

путин революция народ
Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу

Ранее глава государства принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, после чего посетил Амурскую область, где осмотрел строительство инфраструктурных объектов космодрома "Восточный".

Это я все понимаю.

А вот чего в тайгу второй раз за год? Медом там намазано?

Ходят в народе слухи, что в тайге у Шойгу особо ценный шаман припрятан. Ну и ладно, каждый сходит с ума по-своему.

Но вот мне, например, пока здоров, шаман и не нужен вовсе. А тут зачастил что-то наш…

А.Б.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Медовый
месяц написал 08.09.2021 00:09
что ли?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Изменились ли ваши планы по голосованию в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: В Питере все хотят стать Борисами Вишневскими
Обзор новостей: В Питере все хотят стать Борисами ...
07.09.2021
Марина Литвинович: Просто идет зачистка
Марина Литвинович: Просто идет зачистка
07.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
А не круто у нас наказывают за то, что рядом постоял? (0)
Тендер на 238 млн рублей на обслуживание паркоматов в Москве выиграла компания младшего брата вице-мэра столицы Анастасии Раковой (1)
А кому соленой воды из крана? (0)
Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу (1)
Хороших депутатов нам навяливает "Единая Россия" (2)
Про "негодяев и дурачков", голосующих и не голосующих на выборах (0)
МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию (6)
Сегодня пальцем попу вытер, а завтра - Родину продал! (8)
Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста (7)
Новые хозяева появились и потребовали (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Земский Съезд включил Колобка в число кандидатов, которых он поддерживает
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Вы думаете, талибы это в Афгане? Нет, у нас свои, православные
Дарья Митина Дарья Митина: Царьград скалькулировал Колобка
Дарья Митина Дарья Митина: Открытие 17-го КМФМК -- красная дорожка
Дарья Митина Дарья Митина: Кандидат в депутаты по 197 округу Дарья Митина о том, что нужно изменить в российском образовании
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss