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Московский листок

Тендер на 238 млн рублей на обслуживание паркоматов в Москве выиграла компания младшего брата вице-мэра столицы Анастасии Раковой

Опубликовано 08.09.2021 в разделе комментариев 1

москва собянин мэр
Тендер на 238 млн рублей на обслуживание паркоматов в Москве выиграла компания младшего брата вице-мэра столицы Анастасии Раковой

На московских улицах установлены 954 автомата для оплаты парковки. Популярностью паркоматы не пользуются. Тем не менее имеющиеся паркоматы нужно регулярно обслуживать.

В прошлом году на эти цели было выделено 283,4 миллиона рублей. Тогда тендер выиграла «Даталайн» — дочерняя компания «Ростелекома». В 2021 году победителем торгов стало АО «Тюменская транспортная система».

За 238,2 миллиона рублей оно будет в течение 15 месяцев обслуживать московские паркоматы, например менять у них солнечные батареи. Обслуживание каждого автомата, таким образом, обойдется в 250 тысяч рублей.

Для «Тюменской транспортной системы» контракт на обслуживание сети московских паркоматов стал первым выигранным тендером за пределами региона за все время существования компании. В самой Тюмени эта компания занимается поддержанием в работоспособном состоянии 36 паркоматов за 6,4 миллиона рублей в год. Вся выручка компании за 2020 год — 91,6 миллиона рублей. В «Тюменской транспортной системе» работают 28 человек.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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А бы ли вообще тендер?
Ну как не порадеть родному человечку написал 08.09.2021 00:44
Пусть факт проведения тендера прокуратура проверит,только не московская.
А то это похоже на самоуправство,распил бюджета и коррупцию!
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