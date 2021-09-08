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Московский листок

А кому соленой воды из крана?

Опубликовано 08.09.2021 в разделе комментариев 1

А кому соленой воды из крана?

Ученые отмечают, что осолонение Азовского моря достигло, это может спровоцировать проблемы с водоснабжением городов Азов и Ростов. Решить проблему сможет лишь восстановление проекта переброски воды времен СССР.

В 70-е годы проблема осолонения уже проявлялась, чтобы ее решить и избежать проблем с водоснабжением было предложено перебросить в Дон воды из северных рек и ограничить приток черноморской воды.

В настоящее время мы видим проникновение морских солёных вод на 20-30 километров в устье Дона. При развитии неблагоприятных процессов и ветровых нагонов эти воды могут проникать в водозаборы ряда населённых пунктов, вплоть до Азова и даже выше, то есть Ростова.

Необходимо возобновить проект переброски воды из Волги в Дон.

Проект времен СССР предполагал строительство ирригационного канала Волго-Дон-2, что обеспечило бы переброску более пресной воды из Волги в Дон.

Второй канал должен быть построен от посёлка Ерзовка а Волгоградском водохранилище и идти на запад. Общая его протяженность 64 км. В 1987 году строительство стартовало, было построено примерно 20-30% от общего проекта, но из-за проблем с финансированием строительство свернули.

Однако ж это не Крым, политики тут нет, и дело может опять застопориться из-а проблем с финансированием.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Об опасности европы Знают все владельцы ж-пы! Если тыне -дарас, На спине носи матрас!
0999NUTOTIJATOT!!! написал 08.09.2021 00:59
"Проект времен СССР предполагал строительство ирригационного канала Волго-Дон-2, что обеспечило бы переброску более пресной воды из Волги в Дон.
Второй канал должен быть построен от поселка Ерзовка а Волгоградском водохранилище и идти на запад. Общая его протяженность 64 км. В 1987 году строительство стартовало, было построено примерно 20-30% от общего проекта, но из-за проблем с финансированием строительство свернули."
- Таки против этих строек сильно возбухали бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины, всякие пИсатели-деревеньщики - то таки да...
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