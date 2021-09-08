А кому соленой воды из крана?

Ученые отмечают, что осолонение Азовского моря достигло, это может спровоцировать проблемы с водоснабжением городов Азов и Ростов. Решить проблему сможет лишь восстановление проекта переброски воды времен СССР.

В 70-е годы проблема осолонения уже проявлялась, чтобы ее решить и избежать проблем с водоснабжением было предложено перебросить в Дон воды из северных рек и ограничить приток черноморской воды.

В настоящее время мы видим проникновение морских солёных вод на 20-30 километров в устье Дона. При развитии неблагоприятных процессов и ветровых нагонов эти воды могут проникать в водозаборы ряда населённых пунктов, вплоть до Азова и даже выше, то есть Ростова.

Необходимо возобновить проект переброски воды из Волги в Дон.

Проект времен СССР предполагал строительство ирригационного канала Волго-Дон-2, что обеспечило бы переброску более пресной воды из Волги в Дон.

Второй канал должен быть построен от посёлка Ерзовка а Волгоградском водохранилище и идти на запад. Общая его протяженность 64 км. В 1987 году строительство стартовало, было построено примерно 20-30% от общего проекта, но из-за проблем с финансированием строительство свернули.

Однако ж это не Крым, политики тут нет, и дело может опять застопориться из-а проблем с финансированием.