А не круто у нас наказывают за то, что рядом постоял?

Дело рассмотрел Южный окружной военный суд 7 сентября.

Гражданина обвинили в приготовлении к преступлению и финансированию терроризма.

Семь лет назад мужчина пожертвовал организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ, 500 рублей.

Чтобы обезопасить себя средства он решил перевести через третье лицо. Спустя несколько дней получатель вернул деньги, так как опасался преследования.

Суд признал, что по независящим от него причинам обвиняемый не смог совершить преступление, но намеревался. Его приговорили к двум годам колонии, об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

7 лет назад 500 рублей, которые так и не дошли… 2 года колонии. Круто.

А.Б.