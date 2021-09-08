Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А не круто у нас наказывают за то, что рядом постоял?

Опубликовано 08.09.2021 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
А не круто у нас наказывают за то, что рядом постоял?

Дело рассмотрел Южный окружной военный суд 7 сентября.

Гражданина обвинили в приготовлении к преступлению и финансированию терроризма.

Семь лет назад мужчина пожертвовал организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ, 500 рублей.

Чтобы обезопасить себя средства он решил перевести через третье лицо. Спустя несколько дней получатель вернул деньги, так как опасался преследования.

Суд признал, что по независящим от него причинам обвиняемый не смог совершить преступление, но намеревался. Его приговорили к двум годам колонии, об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

7 лет назад 500 рублей, которые так и не дошли… 2 года колонии. Круто.

А.Б.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Изменились ли ваши планы по голосованию в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: В Питере все хотят стать Борисами Вишневскими
Обзор новостей: В Питере все хотят стать Борисами ...
07.09.2021
Марина Литвинович: Просто идет зачистка
Марина Литвинович: Просто идет зачистка
07.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
А не круто у нас наказывают за то, что рядом постоял? (0)
Тендер на 238 млн рублей на обслуживание паркоматов в Москве выиграла компания младшего брата вице-мэра столицы Анастасии Раковой (1)
А кому соленой воды из крана? (0)
Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу (1)
Хороших депутатов нам навяливает "Единая Россия" (2)
Про "негодяев и дурачков", голосующих и не голосующих на выборах (0)
МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию (6)
Сегодня пальцем попу вытер, а завтра - Родину продал! (8)
Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста (7)
Новые хозяева появились и потребовали (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Земский Съезд включил Колобка в число кандидатов, которых он поддерживает
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Вы думаете, талибы это в Афгане? Нет, у нас свои, православные
Дарья Митина Дарья Митина: Царьград скалькулировал Колобка
Дарья Митина Дарья Митина: Открытие 17-го КМФМК -- красная дорожка
Дарья Митина Дарья Митина: Кандидат в депутаты по 197 округу Дарья Митина о том, что нужно изменить в российском образовании
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss