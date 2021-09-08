Хороших депутатов нам навяливает "Единая Россия"

Корреспондент Russia Today, член Общественной палаты РФ Мария Бутина, которая идет на выборы по партийному списку "Единой России", по-прежнему находится на обеспечении у своего пожилого американского любовника - бизнесмена Патрика Бирна. Внимание на это обратила команда Навального, изучив предвыборную декларацию Бутиной.

Ее доход по итогам 2020 года составил 65 млн рублей, отмечается в расследовании. В качестве источников указаны работа на телеканале Russia Today. По данным расследователей там она заработала всего 2 млн рублей. Остальные деньги она получила от АО «Телекомпания НТВ», АО «ТВ-Новости», ООО «Управляющая компания „Альфа-Капитал“», Альфа-Банка, «Восточного экспресс банка» и некой фирмы «Бирн Патрик» (штат Юта, США).

Бирн, согласно многочисленным интервью самой Бутиной, являлся ее любовником. Позже он сам рассказал о связи с россиянкой и покинул пост главы собственной компании. Затем Бирн сдал Бутину ФБР, после чего она получила 1,5 года тюрьмы в США. По словам самой девушки, американец якобы пытался ее отравить, чтобы выведать какую-то информацию. При этом он содержал ее, оплачивал учебу. В материалах дела указывалось, что бизнесмен предлагал россиянке родить от него ребенка за $1 млн.