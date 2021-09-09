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Московский листок

Ф. Энгельс, СССР, зарплата в будущем

Опубликовано 09.09.2021 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 1

капитализм рабочий
Ф. Энгельс, СССР, зарплата в будущем

«Таким образом будут существовать богатые и бедные хозяйственные коммуны, уравнивание которых будет происходить путем притока населения к богатым из бедных коммун» (Сочинения/ К. Маркс, Ф. Энгельс. -2-е изд. Т. 20, стр. 300).

Так Энгельс в работе «Анти-Дюринг» критиковал социализм Е. Дюринга, в котором «средства производства является исключительным правом собственности» каждой коммуны, т.е. предприятия.

Но именно так и было в СССР благодаря хозрасчету, при котором каждый колхоз или завод имели собственные доходы и разные зарплаты работников.

Вот как отмеченное явление отражено в докладе Н. С. Хрущева на сентябрьском 1953 г. Пленуме ЦК КПСС: «С каждым годом повышаются заработки и улучшается быт рабочих на предприятиях. При таком положении, если работа в общественном хозяйстве не дает колхознику должных доходов на трудодни… то колхозник легко находит другое приложение труду – он уходит в город, на производство. В этом причина отлива некоторой части сельского населения из отсталых колхозов» (Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. В 5 томах. М., 1962. Т. 1, с. 13).

Стихийный отлив миллионов работников в сферу производства создавал недостаток рабочих рук в земледелии, при этом снижались интенсивность и качество труда.

Такие изменения были вызваны тем, что в масштабах государства рабочая сила ведет себя как товар на рынке, она подчиняется закону спроса и предложения.

Если в стране существует безработица - избыток рабочих, то цена рабочей силы (заработная плата) не растет или снижается.

При недостатке рабочих рук заработная плата повышается. Это проявляется ростом заработной платы в производственной сфере, где сдельная оплата труда. Где зарплату поднять невозможно, там снижается интенсивность и качество труда.

Есть и еще одно проявление низкой цены рабочей силы. В системе образования и здравоохранения снижается доступность услуг и повышается нагрузка на персонал, который вынужден работать более чем на одну ставку.

Именно по этой причине сельское хозяйство в СССР было неустойчивым и не могло удовлетворить потребности населения в продуктах питания, ассортимент которых год от года снижался. А учителя и медики работали за низкую зарплату и были перегружены работой, а доступность этих услуг снижалась.

Чтобы сохранить персонал в сельской местности и иных сферах жизни государство вынуждено было периодически повышать зарплату, что вело к разорению государства.

Итак, хозрасчет в СССР был организован по идеалам мелкобуржуазных экономистов, он приводил к неуправляемому движению миллионов, как предсказывал Энгельс, последствия которого были тяжелы и для людей, и для государства.

Отсюда вывод, при предстоящем переходе от госкапитализма к коммунизму разница зарплат не должна вызывать стихийное передвижение людей, но государство само обязано организовывать перемену рабочих мест в интересах производства и людей.



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Всего комментариев к статье: 1
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будущее уже наступило
жители написал 09.09.2021 01:12
а как начисляется зарплата роботам?
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