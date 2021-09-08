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Московский листок

Глава МЧС Зиничев погиб, пытаясь спасти упавшего в воду режиссера

Опубликовано 08.09.2021 в разделе комментариев 1

мчс зиничев мельник
Глава МЧС Зиничев погиб, пытаясь спасти упавшего в воду режиссера

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время межведомственных учений в Норильске, сообщает пресс-служба МЧС. "С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - говорится в сообщении.

По словам главного редактора, RT Маргариты Симоньян Зиничев пытался спасти оператора, сорвавшегося со скалы во время съемки. "Про Зиничева. Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", - написала Симоньян в Telegram. В результате оба погибли.

Позже в МЧС подтвердили, что погибшим вместе с Зиничевым человеком был российский кинорежиссер Александр Мельник, который прибыл в регион для выбора места съемок своего будущего документального фильма.

"Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России", - отметили в пресс-службе ведомства.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Неимеющийаналоговвмире написал 08.09.2021 16:12
Ох, мутная какая то история. Министры не спасают никого и никогда, и уж конечно при этом не гибнут. Что то у них там НАЧАЛОСЬ.
Мутная история гибели генерала армии Черняховского в 15 км от линии фронта до сих пор засекречена.
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