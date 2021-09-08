Глава МЧС Зиничев погиб, пытаясь спасти упавшего в воду режиссера

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время межведомственных учений в Норильске, сообщает пресс-служба МЧС. "С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - говорится в сообщении.

По словам главного редактора, RT Маргариты Симоньян Зиничев пытался спасти оператора, сорвавшегося со скалы во время съемки. "Про Зиничева. Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", - написала Симоньян в Telegram. В результате оба погибли.

Позже в МЧС подтвердили, что погибшим вместе с Зиничевым человеком был российский кинорежиссер Александр Мельник, который прибыл в регион для выбора места съемок своего будущего документального фильма.

"Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России", - отметили в пресс-службе ведомства.