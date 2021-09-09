Современные фашисты тех фашистов уже давно переплюнули!

Сделал маленький фильм, если его ещё не забанил Ютуб, то он здесь

https://www.youtube.com/watch?v=kPNQDNMw7Ro

Ну и отдельно от фильма.

Был во времена нацизма такой немецкий врач Йозеф Менгеле, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. После войны скрылся и был самым разыскиваемым нацистским преступником. Почему? Потому что в те времена суды считали медицинские опыты над людьми преступлением, не имевшим сроков давности.

«Но теперь вам не тогда!».

Сегодня главный Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) медицинские опыты по введению людям препаратов под видом вакцин, считают делом правым! И этим «судьям» ничто, и никто не указ.

К примеру, Парламентская ассамблея Совета Европы для ЕСПЧ является законодателем. И 27 января 2021 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию 2361 (для ЕСПЧ это закон), в статье 7 которой говорится:

«7.3 в отношении обеспечения широкого использования вакцины:

7.3.1 гарантировать, что граждане проинформированы о том, что вакцинация НЕ является обязательной и что никто не подвергается политическому, социальному или иному давлению с целью провакцинироваться, если они не хотят делать это сами.

«7.3.2 гарантировать, что никто не подвергается дискриминации за то, что он не был вакцинирован из-за возможных рисков для здоровья или нежелания пройти вакцинацию».

Ну и что ЕСПЧ до законов, если там каждый судья сам себе законодатель?

И мы читаем:

«Европейский суд по правам человека постановил, что в демократических странах обязательная вакцинация «считается необходимой». Он отклонил иски Чехии против обязательной вакцинации детей. …Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил: «Эти меры можно рассматривать как необходимые в демократическом обществе». Суд отклонил иск, поданный несколькими семьями против обязанности вакцинировать детей в Чешской Республике. …Следовательно, обязательство вакцинировать не является нарушением права на уважение частной и семейной жизни в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции о правах человека». А суть жалобы – в детские садики Чехии не принимают неотвакцинированных детей.

И это решение было принято судом в апреле 2021 года - после решения Парламентской Ассамблеи Совета Европы!

Затем, 19 августа 672 французских пожарных отправили жалобу в ЕСПЧ, попросив приостановить действие французского закона, предусматривающие дискриминацию в случае отказа от вакцинации. Суд в своём коммюнике нагло заявил, что «Европейский суд по правам человека в составе палаты из семи судей постановил отклонить ходатайства о временных мерах, поданные пожарными после вступления в силу закона, касающегося управления кризисом в области здравоохранения. Суд счел, что эти запросы выходят за рамки статьи 39 его Регламента (обеспечительные меры)».

Если бы во главе Европы были не просто тупые болтуны, а хоть какие-нибудь, хоть плохонькие, но настоящие депутаты, то они бы уже давно осудили самих судей ЕСПЧ за вынесения заведомо неправосудных решений – за судебное обеспечение подвигов современных йозефов менгелей.

Те, кто интересуются деталями аферы COVID-19, знают, что с подачи ВОЗ практически во всех странах запрещено вскрывать умерших с диагнозом смерти от коронаврируса, и сам этот запрет уже является доказательством того, что это не пандемия, а афера. Ведь как можно просто так болтать о причине смерти, не вскрывая умершего и не удостоверяясь от чего он умер?

Как можно не вскрывать умерших после вакцинации больных, чтобы убедиться, что вакцинация безвредна?

Оказывается – можно!

Вот, к примеру, Федеральная ассоциация немецких патологов (Bundesverband Deutscher Pathologen) ещё в марте этого года запросила Минздрав Германии проводить вскрытия вакцинированных людей, поскольку: «Это единственный способ исключить или доказать связь между смертельным исходом и вакцинацией», – но ответа на свою просьбу так и не получила.

Но, всё же, совсем не давать патологоанатомам исследовать саму эту болезнь слишком подозрительно, в связи с чем вскрытия время от времени проводятся. И вот в этом году в Германии было выделено 1,8 миллиона евро на достижение очевидной цели - чтобы результаты более 200 вскрытий «умерших от коронавируса» помогли через полтора года после начала пандемии выработать методики лечения людей с COVID-19. Спохватились.

Занимался вскрытием и профессор Петер Ширмахер (Peter Schirmacher) главный патологоанатом Гейдельбергского университета, директора Института патологий при университете, а у него среди вскрытых им умерших оказалось более 40 тех, кто умер в течение двух недель после вакцинирования. Он исследовал и их причины смерти.

И в интервью, которое Ширмахер дал 2 августа Немецкому информационному агентству (DPA), он заявил, что у примерно 40% умерших после вакцинации, причиной смерти было само вакцинирование!

Вы поняли? Эти люди были убиты вакцинацией!

Так ведь вскрывали только тех, кто после вакцинирования заболел коронавирусом и как бы от этого и умер. А ведь во множестве умирают после вакцинации и те, у кого тест на коронавирус был отрицательным, и кого по этой причине не вскрывали! Это сколько же умирает от вакцинирования на самом деле?

Между прочим, эти сведения Петера Ширмахера очень хорошо корреспондируют с оценками медиков из разных стран, которые отмечают, что все страны прячут смертность от вакцинаций в статистике смертности от других причин.

Что в итоге?

По сути под видом вакцинации проводится огромный медицинский эксперимент – если человеку вколоть нечто под видом вакцины, чтобы выяснить, будет от этого толк или нет, то помрёт такой человек или выживет?

За такие эксперименты в Нюрнберге вешали, а сегодня вакцинация под защитой так сказать судей.

И ещё. Нацисты проводили эксперименты только над заключёнными и с благородной для нацистов целью сделать немецкий народ здоровым. А современные их последователи проводят эксперименты надо всеми народами сразу и с единственной целью заработать на продаже вакцин и на самой вакцинации.

Современные фашисты тех фашистов уже давно переплюнули!