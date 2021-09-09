Полгорода русской славы - без света, но из лучших побуждений

Более трёх десятков улиц и несколько сёл в Севастополе останутся без электроснабжения 9 сентября. Как рассказали в пресс-службе «Севэнерго», причиной отключений электричества станут неотложные работы. Они связаны с улучшением качества электроснабжения, сообщают "Вести-Севастополь".

То есть это - официальная информация. Работы неотложные, но причина - улучшение качества. Это как?

Аварийные работы случаются - когда происходят аварии. И тогда отключают, иной раз целыми городами и областями. Что поделать...

А когда улучшение качества - не отключают. Что за качество, в потемках сидеть?

Врать же - можно, немножко, для пользы дела. Но немножко и умеючи.

А.Б.