Земский Съезд назвал кандидатов, которых он поддерживает путин революция народ Сегодня Земский Съезд (организация, объединяющая неединороссовских муниципальных депутатов) опубликовала список из 29 кандидатов в депутаты Государственной Думы, которых он рекомендует поддержать на выборах. Из этих 29 кандидатов 15 человек - кандидаты по округам Москвы, в число которых вошла ваша покорная слуга. Что это означает на практике?



В стране масса проблем, но одной из главных болевых точек стала гибель местного самоуправления - формально оно существует, но роль его сведена к декорации, которая должна создавать иллюзию демократического устройства, а на деле - быть пятой спицей в колеснице олигархического государства и обслуживающей его бюрократии.



Неравнодушные муниципальные депутаты, которые не согласны с таким положением дел, созвали Земский съезд и выработали свои требования к кандидатам в российский парламент - Государственную Думу.



Я солидарна практически со всеми идеями, с которыми к нам обратился Земский съезд. А именно:



- Я готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, гарантирующие сохранение автономии местного самоуправления и бюджетной независимости органов муниципального самоуправления, и не поддерживать законопроекты, направленные на сокращение самостоятельности МСУ.



- Готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, направленные на расширение полномочий местного самоуправления.



- Готова поддержать предложения по разделению полномочий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в целях обеспечения самостоятельности муниципалитетов в решении вопросов местного значения.



- Готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, направленные, на изменение баланса налоговых доходов в пользу регионов и мест, возврат органам местного самоуправления права самостоятельного установления местных налогов и определения ставок местных сборов.



- Готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, направленные на формирование местных органов поддержания правопорядка с обязательной выборностью начальников местных отделов милиции (полиции), а также направленные на обеспечение выборности мировых судей, прокуроров районов и городов, а также мэров городов и глав муниципальных образований.



- Готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, направленные на обеспечение прозрачности выборных процедур, сокращение количества фальсификаций на выборах, упрощение регистрации партий и выдвижения кандидатов и партий на выборах всех уровней.



- Готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, направленные на отмену всех в законодательстве процедур, исключающих непосредственное участие избирателей в решении вопроса об отзыве народных представителей.



- Готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, направленные на прекращение преследований граждан за политическую деятельность, осуществление своих прав на свободу слова и свободу собраний.



- Готова вносить законопроекты, направленные на обеспечение реальной свободы собраний, реальной независимости СМИ, отмену репрессивных законов, принятых в 2012-2021 гг.



С чем из предложений Земского Съезда я не готова согласиться? С самым первым его требованием - отстаивать нерушимость 1 главы действующей Конституции Российской Федерации - сами основы конституционного строя. Считаю, что Земский Съезд противоречит сам себе - принимая основы навязанного нам хозяевами жизни конституционного строя, невозможно осуществить все те идеи, которые я сейчас перечислила.



Я считаю нынешнюю Конституцию, во-первых, Конституцией капиталистического бонапартистского государства, где власть принадлежит буржуазному президенту и буржуазному правительству. Я не считаю эту Конституцию легитимной - если ельцинская Конституция 1993 года была протащена ценой кровавого государственного переворота с полутора сотнями убитых, то нынешняя, не получив поддержки в обществе, была явочным порядком утверждена путем обмана и манипуляций. Мы, коммунисты, выступаем за власть Советов. Первый пункт нашей программы - отмена поста Президента и изменение социального и политического строя в нашей стране. Долой монархическую и капиталистическую Конституцию, даешь Конституцию социалистического государства!



Список кандидатов, поддержанных Земским Съездом здесь https://www.facebook.com/Iuliia.Galiamina/posts/6176541829054977



Мой видеоролик, на основе которого принималось решение https://disk.yandex.ru/d/7r169jN0S0Hd-A/06.mp4



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