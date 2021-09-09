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Московский листок

Земский Съезд назвал кандидатов, которых он поддерживает

Опубликовано 09.09.2021 автором в разделе комментариев 0

путин революция народ
Земский Съезд назвал кандидатов, которых он поддерживает

Сегодня Земский Съезд (организация, объединяющая неединороссовских муниципальных депутатов)  опубликовала список из 29 кандидатов в депутаты Государственной Думы, которых он рекомендует поддержать на выборах.   Из   этих 29 кандидатов 15 человек  -  кандидаты по округам Москвы, в число которых вошла ваша покорная слуга.  Что это означает на практике?

В стране масса проблем, но одной из главных болевых точек стала гибель местного самоуправления    -    формально оно существует, но роль его сведена к декорации, которая должна создавать иллюзию демократического устройства, а на деле   -   быть пятой спицей в колеснице олигархического государства и обслуживающей его бюрократии.

Неравнодушные муниципальные депутаты, которые не согласны с таким положением дел, созвали Земский съезд и выработали свои требования к кандидатам в российский парламент   -  Государственную Думу.

Я солидарна  практически со всеми идеями, с которыми к нам обратился Земский съезд.  А именно:   

- Я готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, гарантирующие сохранение автономии местного самоуправления и бюджетной независимости органов муниципального самоуправления, и не поддерживать законопроекты, направленные на сокращение самостоятельности МСУ.

-  Готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, направленные на расширение полномочий местного самоуправления.

-  Готова поддержать предложения по разделению полномочий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в целях обеспечения самостоятельности муниципалитетов в решении вопросов местного значения.

-  Готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, направленные, на изменение баланса налоговых доходов в пользу регионов и мест, возврат органам местного самоуправления права самостоятельного установления местных налогов и определения ставок местных сборов.

-  Готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, направленные на формирование местных органов поддержания правопорядка с обязательной выборностью начальников местных отделов милиции (полиции), а также направленные на обеспечение выборности мировых судей, прокуроров районов и городов, а также мэров городов и глав муниципальных образований.

-  Готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, направленные на обеспечение прозрачности выборных процедур, сокращение количества фальсификаций на выборах, упрощение регистрации партий и выдвижения кандидатов и партий на выборах всех уровней.

-  Готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, направленные на отмену всех в законодательстве процедур, исключающих непосредственное участие избирателей в решении вопроса об отзыве народных представителей.

-  Готова поддержать или внести на рассмотрение ГД законопроекты, направленные на прекращение преследований граждан за политическую деятельность, осуществление своих прав на свободу слова и свободу собраний.

-  Готова вносить законопроекты, направленные на обеспечение реальной свободы собраний, реальной независимости СМИ, отмену репрессивных законов, принятых в 2012-2021 гг.

С чем из предложений Земского Съезда я не готова согласиться? С самым первым его требованием   -   отстаивать нерушимость 1 главы действующей Конституции Российской Федерации   -  сами основы конституционного строя.  Считаю, что Земский Съезд противоречит сам себе   -   принимая основы навязанного нам хозяевами жизни конституционного строя, невозможно осуществить все те идеи, которые я сейчас перечислила.

Я считаю нынешнюю Конституцию, во-первых, Конституцией капиталистического бонапартистского государства, где власть принадлежит буржуазному президенту и буржуазному правительству.  Я не считаю эту Конституцию легитимной  -  если ельцинская Конституция 1993 года была протащена ценой кровавого государственного переворота с полутора сотнями убитых, то нынешняя, не получив поддержки в обществе, была явочным порядком утверждена путем обмана и манипуляций.   Мы, коммунисты,  выступаем за власть Советов.  Первый пункт нашей программы  -  отмена поста Президента и изменение социального и политического строя в нашей стране.  Долой монархическую и капиталистическую Конституцию, даешь Конституцию социалистического государства! 

Список кандидатов, поддержанных Земским Съездом здесь  https://www.facebook.com/Iuliia.Galiamina/posts/6176541829054977

Мой видеоролик, на основе которого принималось решение  https://disk.yandex.ru/d/7r169jN0S0Hd-A/06.mp4



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