Мы граждане российской федерации, а к нам относятся как к сорной траве!

7 сентября 2021 г. господа посланные «Пионер Финансом» снова начали работы по адресу Аминьевское шоссе д. 7. Как мы уже писали, реальная цель данных работ – выживание из дома жильцов и использование освободившейся территории в коммерческих целях. Увидев идущих к ним жильцов и съемочную группу «Рабочего компаса» незваные гости начали орать, толкаться, угрожать, что вызовут полицию. Приехала полиция, ознакомилась с постановлением управы о прекращении работ. Приказала прекратить работу.

Полиция уехала. К деконструкторам прибыло подкрепление. Подкрепление представлялось руководством подрядной организации. По стилю поведения больше напоминало братков из 90-х. По поводу постановления управы пополнение заявило жильцам, что тут частная собственность и поэтому они могут делать то, что захотят. Естественно, подкрепление тоже толкалось, орало и угрожало. После длительной дискуссии с жильцами подкрепление свалило, забрав с собой рабочих.

Далее, тоже 7 сентября, состоялся коллективный визит в московский следственный комитет. В нем участвовали жильцы домов 7 и 9 по Аминьевскому шоссе, и домов 4 к. 2 и 4 к. 1 по Жигулевской. Причина протеста проста. Все эти дома вместо того что бы перейти в муниципальный жилой фонд были захвачены сначала «Моспромстроем», потом проданы в странную контору «Пионер Финанс». Продажа была проведена без учета того, что дома обременены реальными жильцами, прописанными в этих домах и проживающими 30 – 40 лет.

Во всех домах с целью выживания жильцов были начата ремонтные работы (включающие повреждение несущих стен). От всех жителей потребовали переехать на время ремонта. Отметим, что возвращение после такого переезда не особо гарантировано. Скорее гарантировано перемещение в худшие условия (в лучшем случае) или вовсе на улицу. Особо отметим, что 14 августа в доме 7 по Аминьевскому шоссе возник пожар, в ходе которого чуть не погиб человек.

Так же жильцам перестали выдавать платежки. Жильцы опасались, что сначала с них перестанут брать деньги, потом попытаются выселить через суд за неуплату. Опасения подтвердились. Первая партия исков на жильцов дома по Аминьевскому шоссе 7 уже подана.

Управа (после предыдущих визитов в управу и префектуру жителей домов 7 и 9 по Аминьевскому шоссе) выдала постановление о приостановке работ. Однако, как видно из первой части репортажа, за тем, что бы это постановление выполнялось, жителям приходилось следить самим.

«Мы не можем нормально работать, вынуждены охранять наш дом! - Комментируют они ситуацию. - Мы граждане российской федерации а к нам относятся как к сорной траве!»

Представители следственного комитета обещали организовать срочную проверку.

Ждем. Надеемся. Отслеживаем информацию.