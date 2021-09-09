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Московский листок

В оптическом прицеле амурский тигр...

Опубликовано 09.09.2021 автором А. Эгершельдов в разделе комментариев 0

путин революция народ
В оптическом прицеле амурский тигр...

С 1 августа в России вступили в силу поправки в федеральные законы «О животном мире» и «Об охоте». Они допускают добычу редких животных в «исключительных случаях. В ведомстве заявили, что поправки исключают положение, которое запрещало любые виды охоты на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России или в красные книги российских регионов.

Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира. Добыча разрешается для мониторинга краснокнижных животных, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, «обеспечения традиционного образа жизни» коренных малочисленных народов России.

Однако «Гринпис» считает, что поправки легализуют трофейную охоту, об этом руководитель программы организации по особо охраняемым природным территориям России Михаил Крейндлин.

Фактически отменяется запрет на отстрел краснокнижных животных. Если в старом законе об охоте прямо запрещен отстрел, теперь такого нет. Добывание включает и отстрел, и отлов в исключительных случаях.

«Гринпис» считает, охотничье лобби в Думе попросило эти поправки для того, чтобы иметь возможность периодически, например, под видом охоты в научных целях, добывать краснокнижных животных.

Ранее, комментируя поправки, Крейндлин говорил, что найти «ученого», который обоснует отстрел для науки — просто вопрос денег. Такая охота не будет носить массовый характер, «это будет охота для избранных, кто сможет позволить себе купить научное обоснование».

Старший научный сотрудник Института проблем эволюции имени Северцова РАН Софья Розенфельд из-за принятия поправок даже инициировала открытое письмо к президенту России Владимиру Путину в издании «Троицкий вариант — наука». Это письмо подписали более 100 ученых.

Вступившие в силу поправки о добыче редких животных Госдума приняла в декабре 2020 года.

До 1 августа в ФЗ «Об охоте» (ст. 11, пункт 4) говорилось: «Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов РФ, за исключением отлова млекопитающих и птиц в целях, предусмотренных статьями 15 („Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности“) и 17 („Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов“) настоящего Федерального закона». Теперь это положение аннулировали.

Зоозащитник и глава экологического движения Native Russians Арсений Филиппов читает, что вступившие в силу поправки упростят порядок получения разрешений на добычу краснокнижных животных, поскольку теперь в законе «О животном мире» четко прописано слово «добыча» и обосновать необходимость убийства животных станет легче.

Фактически это может легализовать VIP-охоту. Тем более, что ранее в Государственной Думе назревал другой законопроект – о передаче заповедников и национальных парков в частную собственность.

Авторами поправок стала группа депутатов; один из них — член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник, который входит в президиум «Клуба горных охотников», депутат Государственной Думы Валуев, ранее засветившийся в скандале с незаконным отстрелом медведей и т.д.

С инициативой по данному вопросу выступила глава Российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов России Татьяна Арамилева и президент «Клуба горных охотников» Эдуард Бендерский.

Стоит отметить, что в 2016 году клуб, возглавляемый Эдуардом Бендерским, попросил вице-премьера Александра Хлопонина разрешить платный отстрел пяти путоранских баранов, входящих в Красную книгу. Необходимость отстрела была обоснована «научными интересами». Однако разрешение на убийство баранов клуб так и не получил.

А сын Татьяны Арамилевой сегодня возглавляет «Центр амурский тигр» под эгиду которого попали сразу несколько национальных парков Дальнего Востока, созданных для защиты и сохранения амурского тигра – красивой, редкой, краснокнижной дикой кошки.

Один выращивает редких животных, другая организует их отстрел VIP-охотниками?

В декабре 2017 года Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги России. В нее не попали многие виды животных, которые, по мнению зоологов, нуждаются в охране. В «Гринписе» назвали это результатом влияния охотничьего лобби. Минюст отказался зарегистрировать приказ Минприроды. Изменения в Красную книгу были зарегистрированы лишь в апреле 2020 года.

И вот теперь изменены законы.

Что ждет краснокнижных животных России, в которой последние несколько лет выгорают леса и разрешили отстрел редких животных?



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