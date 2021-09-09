Россия отправит послов на инаугурацию нового правительства запрещенной в России террористической организации Талибан

Москва приняла приглашение посетить инаугурацию нового правительства Афганистана, сформированного запрещенным в России движением «Талибан», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает в среду.

Как предает РИА Новости, по ее словам, Россия будет представлена на инаугурации нового правительства страны на уровне послов.

Накануне, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не планирует проведение переговоров с новым правительством Афганистана, сформированным движением «Талибан». По его словам, сейчас Кремль пытается понять, насколько обещания и заявления радикалов будут коррелировать с их действиями.

Насколько-насколько… На 100 процентов. Сказали, что всем кирдык, вот он и наступит.

А.Б.