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Московский листок

Мужское государство в Афганистане

Опубликовано 09.09.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 3

афганистан беженцы
Мужское государство в Афганистане

Новые афганские союзники Кремля по борьбе с разлагающимся Западом, за духовность и нравственные ценности запретили женщинам заниматься спортом. Заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик подробно и откровенно высказал позицию новой власти. 

«Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам не обязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эпоху масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры. Ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт необходимостью не является», - заявил Васик. 

Можно было бы всех женщин вообще перебить, тогда уж точно никаких фото и видео не будет. Чисто мужское государство.

От редакции: Из всех видов исламских запретов талибы в Афганистане выбрали самый жесткий вариант. Со временем, к примеру, как в Иране, эти запреты приобретут более приемлемый характер, но время это нужно будет как-то прожить. И это не у всех получится.

Вот, допустим, Матвиенко или Поклонскую послом туда уже не назначишь. Побьют камнями, и прощай дружба между народами.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Талибы избавляют от дебильного общения
Albert написал 09.09.2021 18:04
Ты вонючий кусок дерьма, тебе не дано думать,талибская клоака твоя жизнь.
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Талибы избавляют от дебильного общения
Обождать Надобно написал 09.09.2021 17:35
В юности я думал что женщина, которая спрашивает твоего совета, хочет получить совет.
Став постарше, я начал догадываться, - ей необходимо, чтобы ее выслушали!
И только в зрелом возрасте я, наконец, понял: она хочет, чтобы кто-то растолковал ей, что она хочет сказать!
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(без названия)
фсб+ написал 09.09.2021 17:23
матвиенку можно она прожженая баба
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