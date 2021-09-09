Мужское государство в Афганистане

Новые афганские союзники Кремля по борьбе с разлагающимся Западом, за духовность и нравственные ценности запретили женщинам заниматься спортом. Заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик подробно и откровенно высказал позицию новой власти.

«Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам не обязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эпоху масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры. Ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт необходимостью не является», - заявил Васик.

Можно было бы всех женщин вообще перебить, тогда уж точно никаких фото и видео не будет. Чисто мужское государство.

От редакции: Из всех видов исламских запретов талибы в Афганистане выбрали самый жесткий вариант. Со временем, к примеру, как в Иране, эти запреты приобретут более приемлемый характер, но время это нужно будет как-то прожить. И это не у всех получится.

Вот, допустим, Матвиенко или Поклонскую послом туда уже не назначишь. Побьют камнями, и прощай дружба между народами.