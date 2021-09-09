Обзор новостей: Экс-депутата- единоросса приговорили к семи годам за хищение 2,5 млрд

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Глава МЧС Зиничев погиб при не вполне выясненных обстоятельствах
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Экс-депутата- единоросса приговорили к семи годам за хищение 2,5 млрд
3 Россия отправит послов на инаугурацию нового правительства запрещенной в России террористической организации Талибан
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 В Кремле понизили планку ожиданий по поводу результатов единороссов на выборах Госдумы
5 Бастрыкин поручил проверить замглавы ставропольского СК
6 Земский Съезд назвал своих кандидатов в Госдуму
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Появились фальшивые Госуслуги
8 Строители Крымского моста попадут под санкции
9 Трагедия на шахте "Красный партизан"
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