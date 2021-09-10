Зиничеву присвоили Героя России в отсутствие подвига

Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. Он пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, сорвавшегося со скалы в воду экстремально низкой температуры на водопаде Китабо-Орон реки Иркингда. Зиничев бросился за ним, в результате оба погибли.

Трагическая история.

Однако водопад Китабо-Орон находится очень далеко от места проведения учений. То есть имел место несчастный случай, а не чрезвычайная ситуация во время учений.

Странная история с камнем, о который якобы ударился головой генерал. А режиссер тоже ударился головой? Ведь оба погибли.

Скорее всего имело место переохлаждение организма, что неминуемо приводит к смерти. Не знать этого профессионал-спасатель не мог.

В общем, смерть обоих мужская, трашгедия несомненная, но вот подвиг... Так получается, что Героя России присвоили генералу по случаю гибели. Погибший рядом с ним режиссер - не удостоился...

Да самому Зиничеву, конечно, все равно уже. Может быть, семье это что-то даст, и слава богу.

Но не девальвируют ли такие награждания само звание Героя России?

Рядовому чтоб получить звезду героя, надо со связкой гранат под танк, и то без гарантии. А генералу достаточно просто достойно умереть. Ну, не в честь юбилея, и на том спасибо...