Зиничев и архары

«Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России главе МЧС Евгению Зиничеву, трагически погибшему 8 сентября».

«Известия»

«Там все абсолютно понятно, все это было рассказано вчера, и никаких там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное - это уже просто такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков о смети Зиничева.

Даю эти свои «измышления» в преддверии выходных, поскольку на эти выходные дам большой и тяжёлый материал.

Итак: «Многие знания – многие печали».

А годы дают «многие знания».

В числе прочих, дают и мне.

А 8 сентября 2021 года в 12:42 я читаю:

«МЧС России сообщило о гибели главы ведомства Евгения Зиничева. Глава МЧС погиб, спасая человека на межведомственных учениях. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Ему было 55 лет. Он сорвался со скалы, сообщили в МЧС».

Вот так просто: залез на скалу во время учений (они учились залезать на скалы?), чтобы кого-то спасти (больше некому было?) и сорвался. Обычное дело! С какими министрами такого не бывает?

Правда, через четыре с половиной часа, в 17:14 пришло уточнение

«Глава Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев погиб в Норильске, пытаясь спасти из воды кинорежиссёра Александра Мельника. Александр Мельник прибыл в Норильск для съёмок своего фильма об освоении Россией арктического региона и развития Северного морского пути. Александр Мельник сорвался с края берега и упал в воду. Евгений Зиничев тут же бросился следом, чтобы спасти кинорежиссёра. Из воды не смогли выйти оба заслуженных деятеля. Режиссер Александр Мельник известен российским зрителям по фильмам «Новая Земля» и «Территория»».

Понятно, не хорошо, если командующий погибает просто так – ему необходим хоть какой-то подвиг. Ну, хотя бы такой, какой придумали сыну Александра Суворова, генерал-лейтенанту Аркадию Суворову, который утонул при переправе через реку Рымник, но по легенде не просто утонул, а типа спасая своего кучера.

Ну, а дальше по поводу смерти Зиничева уточнения пошли сплошной чередой. И не в Норильске упал со скалы, а в заповеднике плато Путорана, и не утонул, а поскользнулся на обледеневших скалах, и не он спасал, а Мельник его спасал.

При этом осталось неясным, что они делали в этом заповеднике?

Нет, на этот вопрос есть и ответ – отдыхали. Это понятно, но как? По туристским тропам не ходили, иначе об этом бы написали. Лежали на одеяле на краю «утёса-великана» и скатились с него? Или как путин с Шойгу – гербарий собирали?

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Как видите, в этих рассказах о славном подвиге министра МЧС явно не хватает ясности в вопросе, а что они делали в заповеднике?

Вот тут и вмешиваются «многие знания».

Как-то, уже давным-давно, купил себе ружьё и даже пять раз был на разного вида охотах, в том числе и один раз в Баян-Ауле был на охоте на архара – это такой баран с красивыми рогами. Было нас человек 10, местный егерь организовывал охоту, и, согласно его указаниям, мы парами разбрелись по горам, а некоторых он поставил «на номера». Так вот, этот баран (архар) чуткий, к нему подобраться на выстрел очень непросто – он заметит. Поэтому надо было изрядно карабкаться по камням, забираться по скалам и наконец мы с Вадимом Примаковым всё-таки нашли подходящую позицию. Но баран стоял на противоположном склоне пропасти, и я не сумел правильно оценить расстояние до цели – моя пуля попала в камень у него под копытами. Второй выстрел баран мне сделать не дал – архара как корова языком слизала. Была сухая осень, было очень красиво, и камни не были скользкими, но я хорошо представляю, что может означать в сообщении о смерти Зиничева слова «поскользнулся» и «упал со скалы».

В ту охоту мы всей компанией добыли одну козочку и в тот же вечер её и съели, но, как я понимаю, «сегодня – не тогда».

Сегодня множество наворовавшихся не знают куда деть украденные деньги, и всячески пытаются похвастаться ими друг перед другом, в том числе и вычурными развлечениями на эти деньги. А охота, да ещё и на редкого животного - это один из таких способов хвастовства. Причём, сейчас и не гнушаются бить животных с вертолёта. Скажем, 9 января 2009 года в Горном Алтае при столкновении вертолета Ми-171 с горой погибли полпред президента в Думе Александр Косопкин и с ним еще шесть человек. По данным алтайских общественных организаций, чиновники убили на охоте 28 архаров, - это около 15 процентов алтайской популяции этих краснокнижных животных. Вертолёт был перегружен даже не тушами, а головами архаров – это чтобы крепить их не стены своих дворцов.

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А в деле с Зиничевым есть такие подробности.

Кинорежиссёр Александр Мельник в 2014 году усваивал на этом плато полмиллиарда бюджетных рублей съёмками фильма «Территория» - повтора советского фильма с таким же названием, снятого в 1978 году с Донатасом Банионисом в главной роли. Фильм Мельника, понятное дело, с грохотом провалился в прокате, едва вернув выручкой шестую часть затрат, но съёмочная группа провела в заповеднике Путорана в общей сложности 2 месяца, то есть Мельник должен был хорошо знать, «что в этом заповеднике и как», а именно, что «на плато также обитает малоизученная популяция снежного барана, которая, будучи оторванной от других мест обитания этого вида, изолированно развивалась около 15 000 лет». То есть, это вам не антилопа Гну, и даже не лев в Африке – голову такого барана не каждый сумеет на стену повесить!

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Ну и вопрос «на засыпку» - а может ли порядочный человек даже по ошибке затесаться в компанию кремлёвских небожителей? Ну, Зиничев, к примеру, начал в 2006-2015 году карьеру в телохранителях артистов, играющих роль Путина, потом сделал стремительную карьеру до министра МЧС с присвоением в прошлом году звания генерала армии.

Так что по моим, на «многих знаниях» основанным, «измышлениям», Зиничев, в лучшем случае, мог сорваться со скалы во время охоты, если, конечно, не выпал из вертолёта.

А ведь если бы я сам не участвовал в охоте на архара, и не имел опыта жизни в России, так эти «измышления», в связи со смертью Евгения Зиничева, и мне бы в голову бы не пришли.