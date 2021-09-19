"Онлайнедрос"

Вплотную подошли к выборам в Госдуму. У нынешней путинской зондеркоманды предусмотрены, конечно, непубличные способы минимизировать появление в Думе не просто известных политиков от несистемной оппозиции, но и тех, кто способен несолидарно голосовать за тот или иной «типа-закон» в пользу нынешних «благополучных граждан». Задача скомпановать такую же в точности Думу, какая была под путинской рукой все последние годы. Ни единого писка против даже не всё новых законов, а против законообразных рожнов – «не сметь», «не пущать», «тут молчать», «штрафануть, оставить без штанов» и т.п. Приличным людям оставалось лишь ахать, видя, как грубо выдавливаются за бугор успешные оппозиционные звёзды, под домашний арест, а то и за решётку упрятываются дерзнувшие выдвинуть свои кандидатуры в Думу люди с собственным мнением, замеченные в ропоте против власти.

За деньги, то бишь за большие зарплаты куплены неплохие профессионалы избирательных дел (избиркомов), которые, оказываются, способны свой личностный жизненный знак плюс с легкостью сменить на знак минус. Самый яркий пример – Элла Памфилова. Мои единомышленники уже стократно писали об этом. Помню, как при Ельцине в начале девяностых лет прошлого века мы были влюблены в Эллу Памфилову. Красавица. Демократка. Либералка. Равнялись на неё. И вот кем она стала. Стеной, непроницаемым щитом, за которым монтируется всё, начиная от костылей, лишь бы они помогли рейтингово обанкротившейся «Единой России» выйти любой ценой на заданный ей путинцами и пропутинцами процент представительства в Госдуме. И кончая электроникой.

Вдумайтесь, сограждане, зачем и почему нынешние властьимущие так тянут электронику в выборный процесс? Ну, до неприличия пихают в вас электронику. Иду по городу, смотрю, почти на мусорных тумбах – на непонятных барьерах перед подземными переходами яркокрасочно, крупно выписано: «20 квартир, 100 машин, подарочные сертификаты на 10000/25000/50000/100000 баллов. 1 балл – 1 рубль. Зарегистрируйся до 13 сентября на дистанционное электронное голосование на mos.ru. Миллион призов. 17.09 – 19.09 проголосуй онлайн. На выборах в Государственную думу РФ. Призы получай на ag – vmeste.ru». Н а сайте мэра Собянина – то же! «Чтобы присоединиться к программе «Миллион призов», примите участие в онлайн-голосовании, которое проходит с 17 по 19 сентября. Вы можете выиграть суперприз – однокомнатную квартиру в Москве или автомобиль».

Ведь начиналась эта электроника голосования давно, во времена президента Ельцина. Тогда она называлась ГАС-система, так, по-моему. И была она как-то внутри администрации президента, что ли. И вот я помню такой эпизод. Мы подружились с Валерой, который работал в этом управлении. Юморной был парень. Не один раз он, смеясь, говорил мне: «Денег на жизнь не хватает. Эх, продать что ли секреты, которые мы знаем. Ты знаешь, а ведь ГАС – это лажа. Мы там на 20 процентов можем изменить картину итогов электронного голосования. 10 процентов кому-то добавить вверх, 10 процентов кому-то убавить вниз. 20 процентов!».

И вот как хотите расценивайте такой эпизод. Идём мы как-то по длиннющему вестибюлю метро «Китай-город» к эскалатору. Почему-то не вдвоём, сбоку плечом к плечу с Валерой третий чувак. Я говорю: «Валера, ты познакомил бы меня со своим другом. Идёт и молчит». Валера быстро лицо поворачивает направо, говорит растерянно: «Где, какой друг?» А «друг» вдруг как ускорит шаги и быстро-быстро на ленту эскалатора и только его и видели. Болтун – находка для шпиона. Всё ясно. Уже за Валерой следила «контора глубокого бурения». Значит, Валера был прав насчёт лажи. Ну и попал «в поле зрения». Теперь, понятно, почему так просовывают большинству онлайн-голосование?

Что странно. Голосование – живое дело. Надо чтобы люди шли охотно, лично, празднично на избирательные участки. А тут тебя ошарашивают: лучше если сам-то не появишься. Проголосуешь на расстоянии. Будешь так делать – получишь машину. Или однокомнатную квартиру в Москве. Очень попахивает махинацией, уловкой.

И эти три дня голосования. Так и подозреваешь ещё один мухлёж. Посмотрели первый день – не так, второй день – не устраивает. Есть возможность сориентироваться и «подправить» на третий день. Ерунда это! Один день должно идти голосование, как всегда! И только.

«Единая Россия» - партия начальников, всем ясно. Начальствование в путинской России идёт такое, что мы все нищаем и нищаем. Понятен отток голосующих за «Единую Россию». А сладко жить начальникам хочется и дальше. Вот и нанимают властьимущие «алхимиков» голосования в Думу, чтобы сохранить командные высоты. А Элла Памфилова, вроде как не из ФСБ, а экс-«демократка», успешно перелицованная, в обойме верноподданных усердная, и добросовестная, и теперь уже проверенная для Путина, Медведева, Шойгу, «Единой России», прям-таки находка, на вес золота!

Вот это всё нам надо пресечь, добрые люди. И не откладывать это на завтра.