Бойкот выборов - провокация

Тридцать лет голосования за КПРФ вроде бы пролетели впустую. Ничего не изменилось. Но тогда зачем наступать на грабли. Зачем якобы биться лбом в стену. А не послать ли очередные выборы по известному адресу.

Но все происходит в нужном месте и в нужное время. Диалектика, однако. Если та же стена гниет заметными темпами – то и лбом можно прошибить. Но тогда результат от голосования уже возможен. И бойкот в таковых условиях – провокация.

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Многое изменилось к сентябрю 2021 года. Настолько многое, что количество переходит в качество. Ведь что было в недалеком прошлом?!.. И либеральные иллюзии буйствовали вовсю, и потребительская нирвана заслоняла глаза, и «умное голосование» отсутствовало, и левый актив не очень-то представлял, что взамен. Ан нет на нынешний момент. Старое издыхает – новое растет.

Во-первых, вся мировая повестка полевела, и «либерализм» затрещал по швам. Появись хоть Фридман, хоть Гайдар в современных условиях катарсиса после суперкризиса 2008-2009-х; да в условиях ковидной пандемии; да с резким имущественным расслоением по всему миру – и первого, и второго пошлют самым зеленым лесом. К примеру, чуть ли ни половина студентов-янки за социализм по опросам, – да, в их идиотском понимании, но все же, - это в кои-то веки. И лидер СДПГ Улаф Шольц замаячил рядом с канцлерским креслом, а влияние ХДС-ХСС истощается. Да и Грефы-Чубайсы-Кудрины обрыдли российскому народу настолько, что хоть сейчас в помойную яму. Нет уж, либеральные фантазии опадают подобно осенним листьям.

(Один знакомый ездил во Францию по делам, и увидел постер Гагарина, вывешенный дочкой коллеги. Он даже переспросил подростка для страховки - ты знаешь, кто это такой?.. Да, говорит, знаю, это советский астронавт Юрий Гагарин, первым полетевший в космос; а наши власти врали, что первым был американец. В виде этакого левого протеста и вывесила. Вроде бы мелочь, но показательная.) Одним словом, единороссы уже не могут держать массы под полным идеологическим контролем. Если системно-либеральные обещания начинают буксовать во всем мире, то и Россия туда же.

Во-вторых, и внутренние сложности развеяли мещанские надежды «тучных нулевых». Фактическая безработица по отсутствию экономического роста не исчезает; низкий МРОТ с инфляцией (даже вернее, стагфляцией) стал мировым позорищем; потребительское кредитование с гигантской просрочкой зашкаливает, цены растут, а еще постоянная девальвация с удорожанием импорта; население под прессом депопуляции, и далее по списку. Выходит, правительство само по себе, и болтающее всякую дребедень о счастье за углом; народ сам по себе, который перестает смотреть даже новости. Холодильник побеждает телевизор все увереннее и быстрее.

В-третьих, «умное голосование» превратилось в целый социальный институт. Оно стало заметным не только в молодежной среде, но и взрослой; и семена ФБК взошли не так, так этак. И Л. Быков сотоварищи в принципе прав. Этот механизм ломает многое в системе взяток и договоренностей. А если фальсификация будет массовой в случае именно широкого голосования; и что обернется международным скандалом и даже непризнанием запада, - а предпосылки к этому уже имеются, - то единороссы рискуют превратиться в этакую хунту с соответствующими санкциями.

Но главное, в-четвертых, многие социалисты уже понимают, что они, собственно, хотят. Перспектива вырисовывается. Второй Советский Союз, или даже точнее, настоящий СССР, будет диалектически противоположным по сравнению с первым в виде передачи значительной части собственности на муниципальный и региональный уровень, и ближе к трудящимся с соответствующей социальной обеспеченностью. А федеральная и общенародная собственность будет самая необходимая, но зато хорошо управляемая, и наподобие оборонного комплекса, авиакосмоса, связи и таковой инфраструктуры.

Следовательно, многое уже изменилось. И откровенный монархизм Путина стал реакционнее даже по сравнению с европейской парламентской демократией; и пусть временный, но политический союз вырисовывается между внесистемными либералами и левыми активистами на базе «умного голосования»; и российский народ хочет высказать твердое «нет» протухшему режиму; и социалистическая альтернатива вполне возможна. Даже если Зюганов с компанией будет тормозить эту волну, она перехлестнет через их головы. Очень похоже, что уже не «системная оппозиция» поимеет народ – а народ поимеет ее, воспользовавшись удобным поводом и плацдармом.

Но тогда, и если ответственные депутаты пройдут даже по партийному списку, а что уж говорить о независимости одномандатных; и если перспектива перемен замаячит на горизонте; то оные поймут прекрасно, кто будет отвечать в случае чего. Федеральные депутаты и будут в самую первую очередь. Кто молчал – того под люстрацию со всеми конфискационными и тюремными последствиями. А кто делал хоть что-то – может быть, наоборот, в премьер-министры. И депутат в таких условиях уже будет шевелиться. Шевелиться и в защиту трудовых прав, и в поддержку местной инициативы.

Даже шумный уход янки из Афганистана попадает в русло демократической и антимилитаристской политики. Эпоха либерального империализма Клинтон-Буш закончилась. Да и социальная составляющая байденовских инфраструктурных триллионов совсем не хухры-мухры. И Евросоюз уже давно эволюционирует в сторону социальных прав, и слово «социализм» становится привычным. Да, не без перекосов типа всякого ЛГБТ, но тренд налицо. А вот Кремль дружбой с «Талибан» может и подставиться; а уж про тоталитарную внутреннюю политику и говорить нечего. Опять историческое отставание, и что ж ты будешь делать.

Но кое-что становится перспективным и у нас. Абсолютно очевидно, что атака на МУП должна быть отбита левыми силами самым решительным образом, и это встретит мощную поддержку в народе. Более того, надо агитировать за широкое распространение МУП не только в сфере привычного водоснабжения, но и в сфере строительства, транспорта, агропрома, ЖКХ, торговли и сервиса. Еще раз, надо агитировать четко и ясно за конкуренцию между таковыми МУП и местными акционерными бандами. Вот вам и принципиальный спор между частной и, хотя бы первично обобщенной собственностью. А если МУП создадут подрядные кооперативы с субподрядным индивидуальным производством, то исход конкуренции предопределен. А коль возникнет рост подконтрольного местного оборота, качество продукта с экономией бюджета и соответствующими надбавками, то и бюджетники впрягутся в защиту МУП-кооперативы по полной. А это уже сила, и большая.

То есть, защита и распространение МУП потребует, и к бабке не ходи, советизацию муниципалитетов и регионов скорее рано, чем поздно; а там и до СССР с поголовными республиками недалеко. Поэтому сама революционная борьба родит передовой и следующий Советский Союз. Но что, впрочем, и должно быть. И дальновидные федеральные депутаты, - да что там, хотя бы просто честные, - явно не помешают для поддержки и защиты. То есть, никто не говорит, что надо сесть после выборов и ничего не делать в духе парламентского кретинизма. Но если думскую борьбу вплести в ткань всей народной борьбы от профсоюзной активности до советизации муниципалитетов и регионов, – это абсолютно другой расклад. Это классическая политическая борьба классических левых сил.

Ну так, и не успокаивайтесь! Не только выбирайте нормальных депутатов, но наряду с этим боритесь за классовые профсоюзы, за социалистические партии, за МУП, за кооперативы с индивидуальным предпринимательством, и за советизацию муниципалитетов и регионов в итоге. Кто везет, тому и везет. И даже хотя бы, – если читатель совсем пугливый, - глупо все равно не использовать международный левый тренд с подъемом отечественного «умного голосования». И бойкот в таковых условиях абсолютно не к месту и времени. Даже, скорее всего, чистой воды единороссовская провокация.

***

Пыль от крымского консенсуса улеглась, и вот что имеется в сухом остатке. Украинский рынок – потерян! Закавказский рынок – потерян! Прибалтийский рынок – потерян! Молдавский рынок – потерян (да и белорусский с пятого на десятое.) Казахстан со всей Средней Азией ложится под Китай заметными темпами. Сырьевые ресурсы Сибири и Дальнего Востока выкачиваются в тот же Китай под гребенку дешевыми ценами. Молодые специалисты бегут в США и Евросоюз. Рубль девальвируется постоянно вкупе со стагфляцией. Население ни то что не растет, а даже рискует сорваться в пропасть депопуляции. Отсюда и сам российский рынок тотально деградирует. И только Путин с камарильей строит дворцы. Чистой воды сальвадорская хунта. Да и то там в прошлом - а у нас в настоящем.

Следовательно, гипотетически допустим, что путинский режим просуществует еще пять лет. Но тогда и до развала самой России недалеко! Китай будет выдвигать все более жесткие условия; Евросоюз будет выдвигать все более жесткие условия; США будут выдвигать все более жесткие условия; Япония будет выдвигать все более жесткие условия, и насчет Курил тем более; Средняя Азия с Закавказьем будут держать нос по ветру; а что еще делать с хунтой, не обладающей внутренней поддержкой, и международный авторитет которой истощился. И если в один прекрасный момент запад прикажет девальвировать рубль до плинтуса, иначе заберет офшоры; а Китай потребует «в аренду» Сибирь и Дальний Восток, иначе не будет покупать и кредитовать – ЧТО ТОГДА?!... Риторический вопрос.

И при этом никто не говорит, что надо отдать Крым и Курилы. НАОБОРОТ! Если уж решено драться, то и нечего торчать на половине пути, и что еще хуже. Тогда только социализм и второй и более современный Советский Союз выдернет народы из глубокой ямы, и восстановит не только ближние рынки, но и дальние вплоть до создания мировой социалистической системы. А для нее, кстати, и смотри выше – все назрело и перезрело.

Итого. Как это ни парадоксально, автор еще поверил бы в десять лет спокойного путинского правления без перехода Крыма в Россию с соответствующей мировой претензией. Ан нет, уже или туда - или сюда. Или высшая лига с высоким МРОТ и крепким рублем вплоть до мирового резерва – или окончательный разгром. Если первое – то только активные оппозиционные выборы с финальным социализмом, и осиливающим этот выбор. Если второе – то бойкот и апатия еще лет на пять, и хрен его знает, даже мягко говоря, как выбираться из последующей дыры в известном месте.

Поэтому бойкот нынешних выборов – прямой путь к упадку и переделу России. Следовательно, и наоборот. И кто не может видеть хотя бы на два шага вперед – это только его проблемы.