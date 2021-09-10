Сказочник от либерализма

Видит бог, я не стал бы вступать в абсурдную дискуссию о том, являюсь ли я «красно-коричневым чудовищем», тем более с Вадимом Зайдманом, имеющим репутацию сказочника.

Ничего против сказочников в принципе не имею — ремесло не хуже любого другого. Однако сочинение сказок предполагает необузданную фантазию, что не вполне хорошо в реальной политике, тем более в сочинительстве всякого рода разоблачений.

Ну, ляпнул Зайдман, не подумавши, что с него возьмешь?

Однако есть два обстоятельства, которые вынуждают меня вступить в спор с ним и ему подобными «обличителями».

Во-первых, обозвав меня «красно-коричневым чудовищем», Зайдман косвенно оскорбил память сотен павших моих товарищей - защитников Верховного Совета, отстаивающих конституцию и законность. И спустить этого я не могу даже сказочнику.

А, во-вторых, бесконечное повторение старого пропагандистского штампа о «мятеже красно-коричневых» в октябре 1993 года лишает российское общество возможности спокойно отрефлексировать произошедшую тридцать лет назад трагедию, и сделать те выводы, которые позволили бы в будущем избежать движения отечественной истории по замкнутому и порочному кругу.

Но сначала о стиле, в котором написано очередное «разоблачение», ведь не даром говорят, что стиль — это человек.

Цитата: «я с фотографической точностью помню его взмыленное искаженное ненавистью лицо — лицо погромщика. И его погромные речи, которые он говорил на камеру. А вот и конкретные призывы к толпе главных руководителей путча».

Резонно предположить, что сейчас посыплются выдержки, в том числе, из моих выступлений того времени.

Ничуть не бывало — Зайдман цитирует Хасбулатова и Руцкого.

Поленился, не нашел? Или мои выступления оказались недостаточно погромными?

Не важно, главное прилепить ярлык, бросить обвинение, а там, как говорится: или он украл, или у него украли, но в краже замешан.

Так работает пропаганда с давних пор: от Гебельса, до говорящих голов нынешнего российского ТВ.

Но и многие «псевдолибералы» в этом деле ничуть не уступают своим идейным противникам.

Да и противникам ли? И насколько принципиальным?

Ведь и нынешние казенные пропагандоны и «сказочники» вроде Зайдмана сходятся в главном: в признании легитимности нынешнего государственного устройства России. Ведь оно базируется на «расстрельной» конституции 1993 года, поставившей президента над системой разделения властей, оставившей его вне действенного общественного контроля.

Да, недавно в основной закон были внесены изменения, еще и усугубившие этот конституционный дефект.

Но корешок-то откуда растет? Из 1993 года.

Но говорить об этом «сказочники» не хотят, ведь признав врожденную порочность конституции 1993 года, вы автоматически расширяете круг ответственных за формирование нынешнего авторитарного режима с Путина и нескольких советников Ельцина до тысяч и тысяч активистов демократического движения 90-ых, собственной слепотой проложивших дорогу диктатуре.

В данном случае, я не имею в виду персонально Зайдмана — не помню его в рядах политических активистов начала 90-ых. Видимо, в то время он был занят созданием нетленок, вроде «Здравствуй, лето пионерское!!».

Впрочем, кто знает, может быть именно это произведение обессмертит его имя. Прочту на досуге.

Здесь можно было бы много чего сказать в защиту якобы «реакционного» Верховного Совета образца 1990-1993 годов: и и то, что он разработал и принял десятки прогрессивных законов в сфере экономики и политики, либеральнейшие закон о СМИ, о партиях и общественных организациях, о выборах, о приватизации (упрежденный ельцинским указом). Активно шла работа над проектом новой, подлинно демократической конституции, принятие которой избавило бы Россию от многих нынешних болячек…

Но, что толку повторять неоднократно сказанное, если твои оппоненты раз и навсегда закрыли уши.

Обращу внимание на другой тезис защитников ельцинского переворота: «… в случае победы Хасбулатова с компанией — пишет сказочник — путинизм наступил бы не с отсрочкой в 7 лет …. а сразу, в 93 году. А скорее и не путинизм, а сразу фашизм. Самый настоящий, без всяких примесей».

Во как! Уж пугать, так по крупному, с размахом.

А на чем господин Зайдман основывает столь сильное умозаключение?

Какая конкретно фракция или группа Верховного Совета выдвигала фашистские или национал-социалистические лозунги? Какие конкретно? Кто из депутатов выступал за реабилитацию нацизма, за пересмотр приговоров Нюрнбергского процесса, за построение в России корпоративного государства, за ограничение гражданских прав по национальному или расовому принципу?

Я уже не говорю (устал повторять), что те, кто защищал ВС в 93-ем, — это те же, кто защищал ВС в 91-ом. (ничего вы, господа сказочники, с этим не сделаете). И таких людей история рождает не часто.

Наш сказочник не глядя бросается серьезнейшими обвинениями в адрес сотен и тысяч людей, не утруждая себя ни фактами, ни доказательствами.

Наконец замечу, что ни один из заметных демократов первой волны — ни Лев Пономарев, ни Григорий Явлинский,ни Гарри Каспаров, ни покойные ныне Галина Старовойтова и Борис Немцов — после завершения кровопролития никогда не позволяли себе подобного рода оскорблений лично в мой адрес. И прочие, и прочие...Никто вообще.

Уважающий себя человек с уважением относится и к своим оппонентам.

Это к вопросу о масштабе личностей.

. «Здравствуй, лето пионерское!». Сказочники — они бывают всякими. Многих повидал на своем веку.

(навеяно статьей в Каспаров-ру обо мне, которая появилась вслед за заметкой Александр Скобов, с которым мы знакомы всю жизнь).