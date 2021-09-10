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Московский листок

Талибы и наркотрафик

Опубликовано 10.09.2021 в разделе комментариев 2

наркотики смертность
Талибы и наркотрафик

Россия рассчитывает, что новые власти Афганистана избавят регион от исходящей с территории этой страны наркоугрозы, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя.

По его словам, Афганистан по-прежнему остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире. Как указал постпред, более двух третей провинций страны производят наркотики.

Интересно, на чем основывается этот оптимизм Небензи? На некоторых невнятных заявлениях религиозных авторитетов?

У талибана нет ни сил, ни средств, ни, главное, стимулов бороться с наркобизнесом. Афганистан беднейшая страна мира, и производство опиатов является важнейшей частью национального дохода. Талибы уже завтра встанут перед проблемой, чем кормить постоянно растущее население, и обрезать такой важный источник дохода навряд ли решатся.

А вот что просматривается за словами Небензи, так это мыслишка занять место Англии и США в традиционном наркотрафике с востока. Войска НАТО позволяли существовать крупнейшему рынку наркотиков буквально за забором своей военной базы. Теперь это место займет кто-то другой. Может Пакистан, может Индия или Китай.

А может и Россия побороться…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ОсломыслЪ написал 10.09.2021 11:09
Путин и Шойга в тайге. Пропаганда гомосексуализма запрещена, но сама гомосятина разрешена! Два престарелых в тайге предаются греховным делам, но не педа педа педалируют энто дело. И если самые верха греховничают, то остальные-то балуются каждый день. А под наркотой ощущения вообще космические, спасибо Афганистану. Пиндосы легализовали тама все у себя, а нам как отдыхать? Теперь наркотрафик дешев и главное качественный товар, не будут бодяжить дилеры, товару будет много, Небензя не даст соврать.
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(без названия)
стоик7912 написал 10.09.2021 11:08
с какой пальмы сняли этого НЕБЕНЗЮ ?
или это оживленный неандерталец , откопанный во льдах?
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