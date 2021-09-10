Талибы и наркотрафик

Россия рассчитывает, что новые власти Афганистана избавят регион от исходящей с территории этой страны наркоугрозы, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя.

По его словам, Афганистан по-прежнему остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире. Как указал постпред, более двух третей провинций страны производят наркотики.

Интересно, на чем основывается этот оптимизм Небензи? На некоторых невнятных заявлениях религиозных авторитетов?

У талибана нет ни сил, ни средств, ни, главное, стимулов бороться с наркобизнесом. Афганистан беднейшая страна мира, и производство опиатов является важнейшей частью национального дохода. Талибы уже завтра встанут перед проблемой, чем кормить постоянно растущее население, и обрезать такой важный источник дохода навряд ли решатся.

А вот что просматривается за словами Небензи, так это мыслишка занять место Англии и США в традиционном наркотрафике с востока. Войска НАТО позволяли существовать крупнейшему рынку наркотиков буквально за забором своей военной базы. Теперь это место займет кто-то другой. Может Пакистан, может Индия или Китай.

А может и Россия побороться…

А.Б.