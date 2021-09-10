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Московский листок

Ростов продолжает удивлять правозащиту

Опубликовано 10.09.2021 в разделе комментариев 0

резник ростов следствие хорошилов

Задержан журналист за упоминание "умного голосования"

Только что из Ростова сообщили – так называемым ОП-7 задержан известный оппозиционный левый журналист, главный редактор издания "Голос" Игорь Хорошилов.

За что?

Оказывается, недавно в фейсбуке он написал что-то про "умное голосование", вроде бы пока еще не запрещенное в России для упоминания.

Хотя логики тут немного – Талибан вот запрещен, но все пишут без опасения. А вот за "умное голосование" – пожалуйте в участок…

Видимо, товарища Хорошилова хотят видеть либо в эмиграции, либо на  тюремной шконке.

 

Против журналиста Сергея Резника возбуждено новое дело

Сообщают тоже из Ростова.

Сам Резник эмигрировал в Грузию, когда после двух тюремных сроков, признания узником совести и награждения орденом Сахарова перед ним вполне реально замаячил третий срок.

И вот, по инициативе ЦПЭ перспектива нового дела… по части 4 статьи 354 УК РФ. Оправдание нацизма.

Любопытно, что обвиняют человека с фамилией Резник, предки которого были уничтожены нацистами в Змиевой балке – местные понимают, о чем речь. Про Бабий Яр в Киеве все знают, а вот про Ростов, мягко скажем, не все…

Любопытно, что Центром Э в Ростове сейчас руководит некто Метцгер, чья фамилия по-немецки означает примерно тоже, что и Резник – мясник. Но только по-немецки…

А.Б.



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