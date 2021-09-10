Госдуметр указывает на Владимира Рыжкова

Итак, прозвонили 37-й округ в МГД. С одной стороны, сенсации вроде бы не произошло, фаворит был очевиден. С другой стороны – цифры интересные.

Во-первых, подтвердилась тенденция с 209-го округа в Госдуму (37й находится внутри него): апатия, нежелание знать кандидатов и участвовать в этом всём. Вот посмотрите, из 400 человек 180 никого не знают. Как так? И это притом, что много где вижу агитацию Дарья Багина, Худякова, Владимир Рыжков. Я трактую это «не знаю» как «знать не хочу».

Дальше, из 220 человек 150 (две трети!!!) не определились. Это можно трактовать как «знаю, но не хочу».

На фоне этого всего 38 (из 400 интересующихся выборами!) избирателей, кто готов проголосовать за Рыжкова сопоставимы по численности с теми, кто уже выбрал Худякова и Багину. Считаю, что здесь всё решат последние дни, ничего пока не определено.

Интрига есть, уже хорошо.

Напоминаю, что это последний опрос. Далее, если за три дня наберётся сумма на финальную серию опросов по 5-7 округам – сделаем их за два дня (четверг и пятница). Если нет, то и нет…