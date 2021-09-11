Последний окоп - гиньоль и лубок?

На Венецианском кинофестивале показали сюрреалистический фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», о капитане НКВД Федоре Волконогове, который должен добиться прощения у какой-нибудь из своих жертв, чтобы не попасть в ад.

Кинокритик Антон Долин:

«Инфернальная мистическая рамка делает легитимными все многочисленные свободы, которые позволили себе сценаристы и режиссеры картины…

За счет сформированного здесь художественного языка обращение к прошлому перестает быть эскапистской стратегией – и становится методом анализа современности, которая, если отбросить частности, нередко копирует 1937 год. Тема покаяния – необходимого, столь невозможного, – выводится из гетто «демшизовой» риторики в область сугубо прагматическую…

В каком-то смысле поразительно, что такой фильм сняли только теперь, через почти 30 лет после (напрасно) забытого «Чекиста» Александра Рогожкина…»

Оба-на: «Эпоха кончается, как началась», как в сказал Павел Антокольский в драме «Горгона» о последних днях и часах якобинской диктатуры.

Пришли примерно к тому, с чего начинали.

А начинали с «Покаяния» – пасквильного лубка с откровенно подлой, продуманно разрушительной моралью – и ТОЛЬКО с него.

Другого «Рубикона» у катастройки не было. И, кстати, вряд ли мог быть.

А сейчас всё, кроме лубка и гиньоля, откровенно перестаёт работать. Остаётся чистое воздействие на эмоции. И обрушение темы «красного ада» на уровень говнофэнтези с чертями и вампирами.

Вообще, либерал-параноики, в предчувствии вкусных (долгожданных, мстительных, глумливых) «пярямен» («транзистор» там по «обстоятельствам непреодолимой силы», Минск в Москве, переходящий в Киев в ней же, и т.п.) – определённо начинают понемногу жопой чуять…

Что?

Да опять и снова то самое, от чего любой либерал очертя голову бежит к жандарму, Мерда его зовут, Пиночет или Грачёв.

Сначала что-то/кто-то (Удальцов/Рашкин etc.), а затем и ВСЁ может пойти не так. («Может» – это если сказать мягко.)

Интересно, долго ли ждать «рокировочки», когда «самым страшным» для Долиных/Лариных etc. снова станет всё то же/всё те же? (Что станет – тут сомнениям взяться попросту неоткуда, плавали-знаем.)

С простой мыслью, что «лучше уж» 2036-й, чем 1917/1937-й-2:0?

Для «лучших»-то людей, для «совести нации», только и способной за неё «поикаться» - ?..