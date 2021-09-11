Издевательство над Верой Шиховой. Недоволен чиновниками - работаешь на Америку

В настоящее время перед Росздравнадзором проходит пикет Веры Шиховой.

Она уже 10 лет добивается восстановления социальных прав для своего сына, потерявшего после аварии на шахте Зиминка города Прокопьевска и здоровье, и заработок, и дальнейшую возможность быть трудоустроенным.

Александр Шихов получил семь переломов в грудном отделе позвоночника, черепно-мозговую травму, инсульт, разрыв связок с обеих сторон левого коленного сустава, выпадение грыжи, у него развилось травматическое заболевание головного мозга, но МСЭ Прокопьевска отрицает взаимосвязь полученных Шиховым травм с аварией на шахте и даже отказывается подключать к делу документы о травме позвоночника. Начиная с 2017-го года Шихову и вовсе отказано в праве проведения МСЭ.

Персонажи из Росздравнадзора ведут себя крайне нервно. Только что (Между 14 и 14-30 10 сентября) к Вере Шиховой вышел персонаж, представившийся руководителем приемной граждан.

Как рассказывает Вера Шихова, он пытался отобрать у нее плакат, пытался заставить стереть запись прохожего, снявшего происходящее на мобильник, угрожал вызвать полицию. Так же персонаж заявил, что будет звонить в ФСБ, потому что она (Шихова) работает на Америку.

Ну да, возмущен издевательством над потерявшим здоровьем родственником – работаешь над Америку. Насаждают наши чиновники патриотизм – хорошо насаждают!