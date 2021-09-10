Обзор новостей: Задержан журналист за упоминание "умного голосования"

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Зиничеву присвоили Героя России в отсутствие подвига
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Валерий Рашкин призвал поднять вопрос о соответствии Ирины Яровой занимаемой должности
3 Социологи назвали пять регионов, где у «Единой России» худший рейтинг
4 Глава Башкирии заявил, что власть просто так не дается, "она всегда захватывается"
5 Терешкова из Бергамо
5 Задержан журналист за упоминание "умного голосования"
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Против журналиста Сергея Резника возбуждено новое дело,
7 Россия рассчитывает, что новые власти Афганистана избавят регион от исходящей с территории этой страны наркоугрозы,
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 В ЕС отсутствует общее понимание европейской перспективы Украины,
9 В музее обороны Севастополя уволены 43 сотрудника
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