Обзор новостей: Задержан журналист за упоминание "умного голосования" Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Зиничеву присвоили Героя России в отсутствие подвига https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Валерий Рашкин призвал поднять вопрос о соответствии Ирины Яровой занимаемой должности 3 Социологи назвали пять регионов, где у «Единой России» худший рейтинг 4 Глава Башкирии заявил, что власть просто так не дается, "она всегда захватывается" 5 Терешкова из Бергамо 5 Задержан журналист за упоминание "умного голосования" https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Против журналиста Сергея Резника возбуждено новое дело, 7 Россия рассчитывает, что новые власти Афганистана избавят регион от исходящей с территории этой страны наркоугрозы, https://forum-msk.org/material/news/1... 8 В ЕС отсутствует общее понимание европейской перспективы Украины, 9 В музее обороны Севастополя уволены 43 сотрудника



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться