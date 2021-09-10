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Московский листок

Обзор новостей: Задержан журналист за упоминание "умного голосования"

Опубликовано 10.09.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Зиничеву присвоили Героя России в отсутствие подвига

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Валерий Рашкин призвал поднять вопрос о соответствии Ирины Яровой занимаемой должности

 

3 Социологи назвали пять регионов, где у «Единой России» худший рейтинг

 

4 Глава Башкирии заявил, что власть просто так не дается, "она всегда захватывается"

 

5 Терешкова из Бергамо

 

5 Задержан журналист за упоминание "умного голосования"

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Против журналиста Сергея Резника возбуждено новое дело,

 

7 Россия рассчитывает, что новые власти Афганистана избавят регион от исходящей с территории этой страны наркоугрозы,

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 В ЕС отсутствует общее понимание европейской перспективы Украины,

 

9 В музее обороны Севастополя уволены 43 сотрудника



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Обзор новостей: Задержан журналист за упоминание "умного голосования"
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