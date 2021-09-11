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Московский листок

Зеленский мечтает о войне с Россией

Опубликовано 11.09.2021 в разделе комментариев 0

украина война россия зеленский
Зеленский мечтает о войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности полноценной войны с Россией, однако считает, что это было бы «наибольшей ошибкой». Об этом он заявил в ходе форума YES Brainstorming. 

Модератор дискуссии спросил Зеленского о возможности полноценной войны с Россией: «Считаю, может быть»,— ответил тот.

Однако, по его словам, «после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии».

***

Ну что, правду сказал, после этого один "сосед" перестанет существовать как сосед, и вольется в дружную семью народов СССР РФ. Тут только важно, за неделю это произойдет или за месяц. И смогут ли потом "сбройные силы" организовать что-либо вроде бандеровского движения со схронами, диверсиями и убийствами мирных граждан.

И полагаю, очень большая часть населения "незалежной" хотела бы такой войны чтобы немедленно сдаться. Сейчас ведь многие с Украины ездят в Крым, кто на отдых, кто на заработки, и все видят, что получилось после того, как полуостров вернулся в состав России без единого выстрела.

Проблема в т ом, что часть украинцев благодаря хоть и тупой но настойчивой пропаганде, настроилась защищать эту свою "незалежность", не задаваясь вопросом - а зачем?

Правда, очень удачно подвернулся Афганистан - теперь все видят, что бывает, когда супер-патриотические силы дорываются до власти.

Правда, и Зеленскому самому война совершенно не нужна - это бы означало немедленное прекращение его власти. Ему нужно ожидание войны, предвоенная истерика нужна, чтоб взведенные на патриотизм граждане за него проголосовали.

Однако ж такие мечты, как война, бывает, сбываются...

А.Б.



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