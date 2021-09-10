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Московский листок

Журналиста арестовали на 10 суток, чтобы он не мог заседать в ТИК

Опубликовано 10.09.2021 в разделе комментариев 0

тюрьма сизо
Журналиста арестовали на 10 суток, чтобы он не мог заседать в ТИК

Вчера журналиста Игоря Хорошилова доставили в отделение полиции, а затем отправили в спецприемник на 10 суток. На него составили протокол по статье о распространении символики экстремистских организаций.

Из суда позвонила наша общая знакомаяЮ и сообщила - 10 суток, как раз до конца выборов. Хорошилов член ТИКа от КПРФ с правом совещательного голоса. Если б был с решающим голосом, то администратиного наказания не получил бы.

Ну и по-мелочи - передачи вчера уже не принимали, так что Хорошилов будет сидеть без сигарет, без обуви, без воды.

Это второй подобный случай в Ростове-на-Дону. Ранее 5 суток ареста получила активистка из-за фото с плакатом проекта «Умное голосование». 

Хотя структуры Алексея Навального были признаны экстремистскими и запрещены, «Умное голосование» под судебный запрет не попало, однако власти связывают проект с запрещенным Фондом борьбы с коррупцией.

Перед выборами люди должны бояться даже рядом стоять с "умным голосованием".

А.Б.



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