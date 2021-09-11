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Московский листок

Мы можем только налоги платить, а так не нужны

Опубликовано 11.09.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

москва собянин мэр
Мы можем только налоги платить, а так не нужны

9 сентября 2021 г. представители жильцов из дома по адресу Жигулевская 4 к 1 и к 2. (бывшие общежития "Моспростроя" )подошли к управе района Кузьминки.

У людей были вопросы, которые они очень хотели задать представителям муниципальной власти.

 

Однако охрана управы села в оборону намертво. Приоткрывала дверь, чтобы выпустить кого-то нужного управе и тотчас закрывала обратно. В ответ на вопросы - а можно ли на приём, либо отмалчивались, либо заявляли, что приёма нет.

Отметим, что на четверых (!) охранников и полицейских, державших оборону изнутри, да ещё и за закрытой дверью, восемь жителей общежития и два московских коммуниста (Рабочий компас-ОКП, РМП-Москва) произвели столь пугающее впечатление, что они (охранники) постоянно вызывали подкрепление.

То ещё полицию, то какую-то охранную фирму. Подкрепление приезжало, смотрело и уезжало.

А охрана оставалась, гордо заслонив своими могучими богатырскими грудями, вход в управу. Чутко охраняя покой и сон управских чиновников. Действительно, неудобно же чиновнику отвечать под видеокамеру - каким образом жилой дом ушёл в руки «Пионер Финанса», ныне навязчиво предлагающего жильцам мутные схемы переселения, сильно пахнущие билетом на улицу!

А в пять сотрудники управы повесили на двери табличку «Приём окончен». Люди отреагировали на это скандированием короткого ёмкого слова «Позор!»

«Они живут только для себя. Для народа ничего. Мы можем только налоги платить, а так не нужны. И чтобы на выборах проголосовали нужны. Народ - это быдло для них. Они прячутся за закрытыми дверями!" – так комментируют жильцы создавшуюся ситуацию.

Впрочем, возможно глава управы, заслуживает не позора, а, наоборот, уважения. Ведь ходят, кстати, и вокруг управы всякие агитаторы от партии власти, листовки раздают, как «Единая Россия» к семейным ценностям бережно относится. И мелкие (и прочие) чиновники по всем выборным делам бегают, ног своих и того места, из которого они растут, не щадя. А тут можно сказать - режут правду матку в лицо. Прямо створкой стремительно закрывающейся двери. Прямо показывают, где существующая власть и партия власти видели семьи, у которых мутные коммерсанты отбирают самое ценное (жильё).

В общем, управским уважение за честность. Нам повод для размышлений. Такие дела.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ужасы жителей каширки продолжатся после выборов
граждане написал 11.09.2021 07:51
еще работать на тяжелых работах,стройках жилья и т.д.
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