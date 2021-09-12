Путин не смог догнать Лукашенко по количеству Шнобелевских премий

Как известно, из-за происков Запада отечественные учёные и политики обделены "нобелевками". Если их кому и вручают, то, как правило, лицам с самой сомнительной репутацией: эмигрант Мечников, эмигрант Бунин, тунеядец Бродский, судимый Солженицын, ссыльный Сахаров, автор "литературного сорняка" и "наживка на ржавом крючке антисоветской пропаганды" Пастернак, "катастройщик" Горбачёв и т.п. В общем, не перечень, а сплошной дефицит патриотизма.

До последнего времени также плохо обстояли дела и со "шнобелевкой" - денежной премией в размере 10 млрд долларов Зимбабве одной поддельной купюрой. Её присуждает с 1991 года журнал AIR (Annals of Improbable Research - "Анналы невероятных исследований"). И лишь однажды до эпохи вставания с колен в 2000 году Шнобелевской премии удостоился наш учёный - физик Андрей Гейм - за исследование использования магнитов для левитации лягушек (кстати, спустя 10 лет, уже будучи гражданином Нидерландов, Гейм получит Нобелевскую премию за изобретение графена). Но потом в дело вступили политические тяжеловесы с постсоветского пространства и, как повсюду у них, густо запахло прорывом.

В 2009 году живущая в США украинка Елена Боднар получила Шнобелевскую премию в области здравоохранения за создание бюстгальтера, половинки которого при необходимости могут превращаться в противогазы. На мысль о создании чудо-лифчика ее навела авария на Чернобыльской АЭС.

В 2011 году Шнобелевскую премию мира получил мэр Вильнюса Зуокас за открытие нового способа борьбы с автомобилями, припаркованными в неположенном месте, при помощи бронетранспортера (на поверку способ оказался фейком, но купюру всё же отдали).

На следующий год триумф ждал Россию. Премия мира досталась компании СКН из города Снежинска в Челябинской области за превращение старых боеприпасов в алмазы (так называемый озоновый наноалмаз). Руслан Кречетников совместно с американским коллегой получил премию по физике за "теорию проливания" - исследование о человеке, идущем с чашкой кофе в руке. Наконец, Тулио Гуаделупе, представлявший сразу Перу и Россию, выиграл премию в области психологии за научную работу под названием "Под левым углом Эйфелева башня кажется короче".

В 2013 году "шнобелевкой" был награждён Александр Лукашенко - за запрет аплодисментов в публичных местах в Белоруссии и арест однорукого инвалида за нарушение этого запрета. Это была победа нокаутом, после чего Шнобелевская премия мира два года вообще не присуждалась.

А потом Запад заговорил языком санкций и стал раздавать зимбабвийские доллары только своим: за тестирование реакции оленей Шпицбергена на людей, замаскированных под белых медведей; за измерения коэффициента трения между обувью и кожурой банана; за открытие новой универсальной константы, что млекопитающие тратят на мочеиспускание в среднем 21 секунду; за объяснение, почему насекомые реже кусают белых лошадей; за трёхтомную автобиографию «Путь коллекционера мух»; за то, что в течение трёх дней пасся в швейцарских Альпах в роли козла (это по биологии - прим. автора); за изучение взаимосвязи успеха в азартных играх с объятиями с крокодилом; за работу «Почему у старых людей такие большие уши»; за проведённый анализ воплей, проклятий и ругани со стороны водителей транспортных средств; за нахождение эффективного способа быстрого выведения камней из почек путём катания на американских горках; за исследование температуры яичек у голых и одетых почтальонов; за исследование, безопасно ли переносить черных носорогов по воздуху вверх ногами и т.д.

В 2020 году предвзятые организаторы отдали премию мира правительствам Индии и Пакистана за то, что их дипломаты тайком звонили друг другу в дверные звонки посреди ночи, а затем убегали, прежде чем кто-либо успел открыть дверь. Хотя подчинённые господина Лаврова и их украинские коллеги наверняка поступали точно так же. Однако всё-таки совесть не позволила этим организатором отказать Путину, Лукашенко, Бердымухамедову с "Трамп нашем", Болсонару, Джонсоном и Эрдоганом в "шнобелевке" в сфере медицинского образования: "Они, используя ситуацию с пандемией COVID-19, доказали, что политики влияют на жизнь и смерть в значительно большей степени, чем учёные и врачи".

Очевидно, что в нынешнем году премию по экономике следовало бы вручить нашему президенту за раздачу денег определённым категориям жителей в канун выборов. "Путинскую десятку" получили пенсионеры и семьи с детьми. Десятку с полтиной - военные и силовики. Восемь лет подряд продолжается экономический кризис, происходит снижение реальных доходов населения, но в России, чтобы обеспечить очередную политическую победу правящей партии, экономикой вообще заниматься не надо. Достаточно в национальных традициях, подобно царям, метавшим монеты в народ с балкона, ублажить граждан суммой, которую (согласно расчётам ресурса "Зарплатто.ру") глава Роснефти получает за 3 минуты, а братья Ротенберги за 7 секунд. Разве ж это не открытие, достойное Шнобелевской премии?

Тут только реплику пресс-атташе МИДа Марии Захаровой привести стоит (произнесённую по поводу художественной гимнастики на Олимпиаде, но подходящую ко всем случаям): "Ну не могли затеявшие русофобскую войну гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира".