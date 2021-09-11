Никто не голосует, а потом как-то все проголосовали

Перед выборами проводим, наверно, последний опрос на тему кто и как будет голосовать.

На ФОРУМе.мск на вопрос "За кого вы будете голосовать на выборах в Госдуму?" ответили:

За "Единую Россию" (1)

За КПРФ (26)

За ЛДПР (0)

За СР (2)

За непарламентскую партию (9)

На Социал ZA вопрос заинтересовал 15 тысяч потенциальных избирателей!

За "Единую Россию" 3 %

За КПРФ 89 %

За ЛДПР 1 %

За СР 1 %

За непарламентскую партию 6 %

Теперь будем смотреть, как они через несколько дней удивят нас прямо противоположными результатами.