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Московский листок

Никто не голосует, а потом как-то все проголосовали

Опубликовано 11.09.2021 в разделе комментариев 5

Никто не голосует, а потом как-то все проголосовали

Перед выборами проводим, наверно, последний опрос на тему кто и как будет голосовать.

На ФОРУМе.мск на вопрос "За кого вы будете голосовать на выборах в Госдуму?" ответили:

За "Единую Россию" (1)

За КПРФ (26)

За ЛДПР (0)

За СР (2)

За непарламентскую партию (9)

На Социал ZA вопрос заинтересовал 15 тысяч потенциальных избирателей!

За "Единую Россию" 3 %

За КПРФ 89 %

За ЛДПР 1 %

За СР 1 %

За непарламентскую партию 6 %

Теперь будем смотреть, как они через несколько дней удивят нас прямо противоположными результатами.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Результаты выборОв уже известны
Данные опубликованы в написал 11.09.2021 11:10
https://www.fontanka.ru/2021/09/09/70127174/
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Результаты выборОв уже известны
ВШИДОМ - подразделение аппарата президента, написал 11.09.2021 11:08
выдал предписание ТИКам:
В Госдуму пройдут пять партий, явка на выборах составит около 50%.
Единая Россия(42%),КПРФ(19%),ЛДПР(11%),Справедливая Россия - Патриоты - За правду(8%) и Новые люди(5%).
Усе,можете хоть рогами упираться,а будет име6нно так.
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Re: стоит-ли Левым Товарищам принимать участие в этом цирке
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме ! написал 11.09.2021 10:50
Во первых - совсем не левые товарищи, а правые.
Во вторых - голосовать за кпрф стоит, так как педросам еще надо постараться обдурить наблюдателей и не понюхать приличной вони.
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Теперь будем смотреть, как они через несколько дней удивят нас прямо противоположными результатами.
Szanyas написал 11.09.2021 10:39
Если это известно, то стоит-ли Левым Товарищам принимать участие в этом цирке.. Только активный протест всяким инициативам ПреступнойВертикалиВласти.
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(без названия)
ассасин написал 11.09.2021 10:19
таки в рашке еще голосуют???
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