Никто не голосует, а потом как-то все проголосовали

Перед выборами проводим, наверно, последний опрос на тему кто и как будет голосовать.
На ФОРУМе.мск на вопрос "За кого вы будете голосовать на выборах в Госдуму?" ответили:
За "Единую Россию" (1)
За КПРФ (26)
За ЛДПР (0)
За СР (2)
За непарламентскую партию (9)
На Социал ZA вопрос заинтересовал 15 тысяч потенциальных избирателей!
За "Единую Россию" 3 %
За КПРФ 89 %
За ЛДПР 1 %
За СР 1 %
За непарламентскую партию 6 %
Теперь будем смотреть, как они через несколько дней удивят нас прямо противоположными результатами.
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Данные опубликованы в написал 11.09.2021 11:10
ВШИДОМ - подразделение аппарата президента, написал 11.09.2021 11:08
В Госдуму пройдут пять партий, явка на выборах составит около 50%.
Единая Россия(42%),КПРФ(19%),ЛДПР(11%),Справедливая Россия - Патриоты - За правду(8%) и Новые люди(5%).
Усе,можете хоть рогами упираться,а будет име6нно так.
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме ! написал 11.09.2021 10:50
Во вторых - голосовать за кпрф стоит, так как педросам еще надо постараться обдурить наблюдателей и не понюхать приличной вони.
Szanyas написал 11.09.2021 10:39
ассасин написал 11.09.2021 10:19