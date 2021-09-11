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Московский листок

В Ростове-на-Дону члену ТИКа дали 10 суток за репост графического символа "Умного голосования"

Опубликовано 11.09.2021 в разделе комментариев 1

резник ростов следствие хорошилов
В Ростове-на-Дону члену ТИКа дали 10 суток за репост графического символа "Умного голосования"

При том, что члены ТИКов пользуются некоторым иммунитетом в отношении административного производства, для известного ростовского журналиста Игоря Хорошилова сделали исключение – дали 10 суток, аккурат чтобы он не мог во время выборов находиться в комиссии.

Занятно, что Хорошилов член ТИК от КПРФ и вообще работает именно с этой партией, а к проектам Навального отношения не имеет – это общеизвестный факт.

Просто кто-то запостил в его ФБ текст с картинкой, а он перепостил. Потом удалил, кстати, но уже неважно – "состав правонарушения" был зафиксирован.

Предыдущие сутки правонарушитель провел в СИЗО, без сигарет и ботинок – так уважаемому человеку показали, кто он есть на самом деле. А потом определили на 10 суток, не особенно даже слушая объяснения.

Ну у нас же источником власти является народ, так по конституции? Вот ему, народу, и показывают ежедневно и еженощно, какой он источник власти на самом деле.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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ассасин написал 11.09.2021 10:22
упсть радуется, что контроль за левое ухо не сделали... кому нахрен ентот хомяк нужен???
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