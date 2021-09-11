Обзор новостей: В Ростове-на-Дону члену ТИКа дали 10 суток за репост "Умного голосования"

Обзор новостей от Анатолия Баранова.
1 Перед выборами проводим, наверно, последний опрос на тему кто и как будет голосовать.
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В Ростове-на-Дону члену ТИКа дали 10 суток за репост графического символа "Умного голосования"
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 "Единая Россия" организовала для жителей День закрытых дверей
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 В Щукино продолжают снимать с выборов неудобных кандидатов
5 Европейский Суд по правам человека вынес решение по делу «Эстемирова против России»
6 Зеленский мечтает о войне с Россией
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Ещё две гражданские жертвы
8 Очередной взрыв бытового газа с жертвами
9 Депутаты «Единой России» предложили Госдуме ужесточить наказание в стране за педофилию
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