Обзор новостей: В Ростове-на-Дону члену ТИКа дали 10 суток за репост "Умного голосования" Обзор новостей от Анатолия Баранова. 1 Перед выборами проводим, наверно, последний опрос на тему кто и как будет голосовать. https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Ростове-на-Дону члену ТИКа дали 10 суток за репост графического символа "Умного голосования" https://forum-msk.org/material/news/1... 3 "Единая Россия" организовала для жителей День закрытых дверей https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В Щукино продолжают снимать с выборов неудобных кандидатов 5 Европейский Суд по правам человека вынес решение по делу «Эстемирова против России» 6 Зеленский мечтает о войне с Россией https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Ещё две гражданские жертвы 8 Очередной взрыв бытового газа с жертвами 9 Депутаты «Единой России» предложили Госдуме ужесточить наказание в стране за педофилию



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