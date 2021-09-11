Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Обзор новостей: В Ростове-на-Дону члену ТИКа дали 10 суток за репост "Умного голосования"

Опубликовано 11.09.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей от Анатолия Баранова.

1 Перед выборами проводим, наверно, последний опрос на тему кто и как будет голосовать.

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 В Ростове-на-Дону члену ТИКа дали 10 суток за репост графического символа "Умного голосования"

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 "Единая Россия" организовала для жителей День закрытых дверей

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 В Щукино продолжают снимать с выборов неудобных кандидатов

 

5 Европейский Суд по правам человека вынес решение по делу «Эстемирова против России»

 

6 Зеленский мечтает о войне с Россией

https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Ещё две гражданские жертвы

 

8 Очередной взрыв бытового газа с жертвами

 

9 Депутаты «Единой России» предложили Госдуме ужесточить наказание в стране за педофилию

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы будете голосовать на выборах в Госдуму?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: В Ростове-на-Дону члену ТИКа дали 10 суток за репост "Умного голосования"
Обзор новостей: В Ростове-на-Дону члену ТИКа дали ...
11.09.2021
Александр Краснов: Безумное голосование в Москве
Александр Краснов: Безумное голосование в Москве
11.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Обзор новостей: В Ростове-на-Дону члену ТИКа дали 10 суток за репост "Умного голосования" (0)
В Ростове-на-Дону члену ТИКа дали 10 суток за репост графического символа "Умного голосования" (2)
Никто не голосует, а потом как-то все проголосовали (9)
Чужая смерть (52)
Мы можем только налоги платить, а так не нужны (2)
Александр Краснов: Безумное голосование в Москве (1)
Последний окоп - гиньоль и лубок? (12)
Зеленский мечтает о войне с Россией (13)
Издевательство над Верой Шиховой. Недоволен чиновниками - работаешь на Америку (2)
Журналиста арестовали на 10 суток, чтобы он не мог заседать в ТИК (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: А мне Путин купальничек подарил!
Дарья Митина Дарья Митина: Московский список Колобка
Дарья Митина Дарья Митина: Напоминалочка
Дарья Митина Дарья Митина: А у нас тут вона чо!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ростов продолжает прессовать свое свободное слово
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss