Путин открыл памятник Апександру Невскому и героям ВДВ

Образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, геройски павших в неравном бою с превосходящими силами террористов под Аргуном в 2000 году, увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", заявил президент России Владимир Путин, выступая в субботу на церемонии открытия мемориала, построенного на берегу Чудского озера в Псковской области.

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Если честно, я запутался.

Причем тут Александр Невский, новгородский, а позднее владимирский великий князь, занимавшийся всю жизнь обороной Руси от Запада, и эпизод 2-й Чеченской войны, то есть войны практически гражданской, в которой на Россию никто извне не нападал?

Не говоря о том, что деятельность Александра Невского носила общегосударственный характер, а эпизод с псковскими десантниками - сугубо локальный, к судьбам государства отношения имевший мало. Да и тот факт, что десантники оказались в меньшинстве перед боевиками, когда федеральные силы были во много раз многочисленней, никак не украшает командование - куда смотрели, как прозевали прорыв такой большой группы боевиков? И по существу, бросили десантников погибать? Не зря же говорят, что на войне подвиг одних - это всегда преступление других.

Так что увековачиваем?

Да и сам верховный главнокомандующий не похож на образец для подражания. Подполковник, ни дня не проведший в зоне боевых действий.

Александр Невский сам водил полки, лично...

А.Б.