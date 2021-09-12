Зачем США "война памятников"?

С центральной улицы американского города Ричмонда (штат Вирджиния) в среду убрана конная статуя генерала армии конфедератов Роберта Ли, сообщает Associated Press. Демонтаж статуи, которая украшала город с 1890 года, прошел под приветственные крики собравшейся толпы.

За последнее время во многих городах США снесено или демонтировано большое количество монументов, воздвигнутых в память южан-конфедератов, воевавших с северянами в гражданскую войну 1861-1865 гг.

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Френд задал вопрос про памятники. В частности, почему меня раздражает снос памятника генералу Ли в Ричмонде (Виргиния. США). Решил ответить отдельным постом.

Eugenio Uzhinin: В России есть аналог вполне достойный - "булкохрустенье" по Колчаку, дворянской жизни..... Это то же самое, только в американском варианте. Тогда уж лучше родной булкой похрустеть.

Я: Нет, Колчак был редким садистом судя по тем фактам которые мне известны и проводимой им политике. Генерал Ли был достойным противником северян в гражданской войне. Проводить аналогию тут нельзя. Достаточно уже того,что именем Ли, генерала южан, называлась американская бронетехника. Танк M4 Sherman (назван в честь генерала Уильяма Шермана, одного из прославленных полководцев северян). Но ему на смену сначала пришел "Ли" (в честь генерала Роберта Ли). А модифицированная версия M3 Lee получила название "Генерал Грант". То есть и северяне Грант и Шерман громили нацистов во Второй мировой бок о бок с южанином Ли. Была и другая техника,названная в честь генералов южан. (Танк-истребитель «M36 Jackson»). И тем самым затягивали раны, нанесённые гражданской войной потомкам северян и южан, укрепляя общенациональное единство.

Вот эти раны пытаются обновить и расчесать сносители памятника, что на мой взгляд является и глупостью (политической) и подлостью (этической). Вы можете представить себе советский танк времён Отечественной войны "Колчак", наряду с КВ (Климент Ворошилов) и ИС (Иосиф Сталин)? Лично у меня не получается. На фото открытие памятника в Ричмонде в 1890 г.-