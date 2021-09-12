О мифах общественного сознания

Политолог Андрей Иванов рассказывает о мифах, возникающих в общественном сознании. Российская оппозиция берет на вооружение нелепые мифы и откровенное мракобесие в качестве идеологии. За справедливой критикой власти, ее действий и решений обычно следуют совершенно ложные выводы. Корень этой проблемы российской оппозиции лежит в исторически сложившихся стереотипах, которые очень трудно преодолеть. Об этом рассказывает политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов. Канал политолога Андрея Иванова https://www.youtube.com/channel/UC1Ng...
Рейтинг: 1.00, Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нелепые мифы и откровенное мракобесие этот идеология сссровская, причем вся. Так чему удивляться? Это теперь скрепа новой человеческой формации Советский Народ. Весь мир до основанья мы разрушим, а потом будем врать с три короба, пусть удивляются, с чем распрощались мы, с чем распрощались, с чем распрощались мы - Вас Не Касается! Ум, Честь и бл Совесть человечества с красным задом бл.
Сурьма написал 12.09.2021 07:43
Крон-принц Пафнутий Миф написал 12.09.2021 07:20
Ум, Честь и бл Совесть человечества с красным задом бл.