О мифах общественного сознания Политолог Андрей Иванов рассказывает о мифах, возникающих в общественном сознании. Российская оппозиция берет на вооружение нелепые мифы и откровенное мракобесие в качестве идеологии. За справедливой критикой власти, ее действий и решений обычно следуют совершенно ложные выводы. Корень этой проблемы российской оппозиции лежит в исторически сложившихся стереотипах, которые очень трудно преодолеть. Об этом рассказывает политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов. Канал политолога Андрея Иванова https://www.youtube.com/channel/UC1Ng...



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