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Московский листок

О мифах общественного сознания

Опубликовано 12.09.2021 в разделе комментариев 2

Политолог Андрей Иванов рассказывает о мифах, возникающих в общественном сознании. Российская оппозиция берет на вооружение нелепые мифы и откровенное мракобесие в качестве идеологии. За справедливой критикой власти, ее действий и решений обычно следуют совершенно ложные выводы. Корень этой проблемы российской оппозиции лежит в исторически сложившихся стереотипах, которые очень трудно преодолеть. Об этом рассказывает политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов. Канал политолога Андрея Иванова https://www.youtube.com/channel/UC1Ng...



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 2
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Re: кронпрынц
Сурьма написал 12.09.2021 07:43
Мадладец! Аплодирую стоя!
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(без названия)
Крон-принц Пафнутий Миф написал 12.09.2021 07:20
Нелепые мифы и откровенное мракобесие этот идеология сссровская, причем вся. Так чему удивляться? Это теперь скрепа новой человеческой формации Советский Народ. Весь мир до основанья мы разрушим, а потом будем врать с три короба, пусть удивляются, с чем распрощались мы, с чем распрощались, с чем распрощались мы - Вас Не Касается!
Ум, Честь и бл Совесть человечества с красным задом бл.
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