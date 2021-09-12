Московский список, за кого не стыдно путин революция народ Составляю список кандидатов для всех московских округов всегда, на каждых выборах. Составила и в этот раз - для многих моё мнение имеет значение, а многие и просто голосуют по моим рекомендациям). В списке - не те, у кого «больше шансов», а те, за выбор которых не стыдно. Иногда это совпадает, иногда нет. Напоминаю, Объединенная Коммунистическая Партия, которая поддерживает меня на выборах, приняла решение поддержать в одномандатных округах коммунистических и левых кандидатов, но мне же никто не мешает высказать личное мнение, правда?:) Поехали.



196-й Бабушкинский округ - Несколько кандидатов, за которых не стыдно поручиться. Сергей Малинкович от Коммунистов России, Георгий Федоров от СР, Виктория Миронова от РПСС. Выбирайте на вкус. Почему не называю Валерия Рашкина, спросите вы? А как можно призывать голосовать за человека, уничтожившего московское отделение партии, под руководством которого московская организация зюгановцев усохла в 10 раз? И я не понимаю, да.



197-й Кунцевский округ - В этом округе баллотируется единственный коммунист - ваша покорная слуга, Дарья Александровна Митина - за меня и голосуйте. Власть в этом округе очень по-хитрому подстраховалась - работает сразу на 4-х кандидатов:)). Если кому-то невыносимо голосовать за коммуниста - есть и такие, я знаю - голосуйте за Михаила Меньшикова, он наиболее профессионально подготовлен к парламентской работе среди других кандидатов, и взглядов не людоедских.



198-й Ленинградский округ - в этом округе поддерживаю Марину Литвинович, хоть она и выдвинута Яблоком. Литвинович - это правозащита, помощь людям, попавшим в беду, притесняемых государством, политзаключенным, и именно в этом качестве известна. Шёпотом замечу, что если депутатом останется Хованская, то беда небольшая;).



199-й Люблинский округ - тут ситуация безнадёжная, но это не значит, что не нужно выбирать. Можно проголосовать за Елену Гуличеву (КПРФ), а можно за Самсона Шоладеми (Зелёные), кому что ближе.



200-й Медведковский округ - Вот как назло, бывают округа, где и выбрать-то некого, а тут наоборот, просто россыпь симпатичных кандидатов. Наибольшие шансы, конечно, у Дениса Парфёнова (КПРФ), многие будут голосовать за него, он из правильных КПРФ-овцев. Баллотируется и мой друг Юрий Загребной, бывший депутат Моссовета, человек кристальной честности и безупречного профессионального опыта (выдвинут эсерами). Но моё сердце в этом округе годами принадлежит Андрею Бабушкину - это второй «яблочник», на партийность которого я не буду обращать внимания. Бабушкин - правозащитник в лучшем понимании этого слова, с большой буквы «П», блестящий профессионал-юрист, человек отзывчивый и всегда приходящий на помощь. В общем, сочувствую жителям округа - если буриданов ослик метался между двумя стогами сена, то тут придется между тремя ((.



201-й Нагатинский округ - Здесь однозначно и без вариантов: Анастасия Удальцова (Левый Фронт, выдвинута КПРФ).



202-й Новомосковский округ - Увы, этот округ без единого шанса ((. Единоросс Саблин здесь выигрывает с космическим отрывом. Так что можете поддержать Наталью Андрусенко от Коммунистов России, Сергея Богатова от РПСС (за обоих ручаюсь) или Игоря Суханова от КПРФ - всё равно ваш голос улетел в унитаз((.



203-й Орехово-Борисовский округ - Вот не хотела бы я быть избирателем 203-го округа, честно вам скажу. Но совершенно точно единоросс Нифантьев выглядит гораздо более приличным кандидатом, чем его оппонент, которого неизвестно каким ветром надуло в КПРФ (точнее, прекрасно известно, и это объясняет, почему голосовать за это ни в коем случае нельзя - природная брезгливость не позволяет, знаете ли). Абсолютно убеждена - гораздо предпочтительней выглядит откровенный буржуй, торгующий таблетками, чем проходимец, купивший право выдвижения и торгующий идеями. Выводы делайте сами. Наиболее вменяемым и приличным кандидатом от оппозиции тут выглядит Светлана Анисимова от РПСС - проголосуйте за неё.



204-й Перовский округ - здесь два кандидата вызывают симпатию: Сергей Курганский (КПРФ) и Василий Проханов (Родина), оба замечательные красавцы. С прагматической точки зрения лучше голосовать за Курганского - в 2019 г. на выборах в Мосгордуму он победил, но у него украли победу (исход дела решили то ли 24, то ли 26 голосов - явная победа коммуниста, спизженная властью).



205-й Преображенский округ - здесь опять россыпь достойных кандидатов. Наилучший вариант - Ярослав Северович Сидоров от Коммунистов России, многолетний соратник и товарищ, на котором держится всё московское партийное отделение. Очень достойная Надежда Загордан, муниципальный депутат и принципиальный человек. Ну и рискну вызвать ваше неудовольствие, но административный кандидат Онотоле Вассерман - вариант вполне приемлемый, если его таки изберут, беды не будет.



206-й Тушинский округ - для меня тут только один совершенно бесспорный кандидат: Александр Васильев (Коммунисты России), мой соратник на протяжении уже почти 30 лет, правая рука моя по комсомолу и коммунистическому движению, человек исключительной порядочности, политической грамотности, огромного опыта и большой души. Больше там голосовать не за кого.



207-й Ховринский округ - многие будут голосовать за Ивана Ульянченко (КПРФ), вариант неплохой, но я бы поддержала Илью Ульянова от Коммунистов России - один из лидеров партии, имеющий опыт парламентской работы в региональном законодательном собрании (Республики Хакасия). В общем, дело не в сходстве фамилий, а в том, что оба могут быть достойными депутатами ГД. У Ульянченко шансов больше.



208-й Центральный округ - мой родной, я в нем живу и голосую. С точки зрения социологов, самый сложный и непредсказуемый. Много ярких кандидатов. Но для меня всё просто - поддерживаю Нину Останину (КПРФ), мою коллегу по второму созыву Госдумы, человека, которого я четверть века знаю с самой лучшей стороны. Была одним из лучших социальных законотворцев, человек ответственный, демократичный, доступный, без бронзы и чванства. Голосуйте смело, тем более, что у неё есть неплохой шанс завалить выдвиженца власти. Но если кто принципиально не хочет за КПРФ, то кандидат от Коммунистов России Дмитрий Захаров - тоже мой друг, вместе с которым мы организовали мобильный летучий отряд по противодействию декоммунизации, и за которого тоже могу поручиться. В общем, в 208-м нужно голосовать за коммуниста - одного или другого.



209-й Черёмушкинский округ - тут могу только горько покачать головой. Сильных оппозиционных кандидатов тут вообще нет. Спасибо Рашкину - и этот округ ухитрился сдать ЕдРу и мэрии.



210-й Чертановский округ - поддержу Михаила Таранцова (КПРФ), также моего коллегу по Государственной Думе второго созыва. Шансы его оцениваю скептически, но не это главное. Главное - чтобы не было мучительно больно за собственный выбор, а в случае с Михаилом этого не будет.



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