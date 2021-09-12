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Московский листок

Московский список, за кого не стыдно

Опубликовано 12.09.2021 автором в разделе комментариев 0

путин революция народ
Московский список, за кого не стыдно

Составляю список кандидатов для всех московских округов всегда, на каждых выборах.  Составила и в этот раз   -   для многих моё мнение имеет значение, а многие и просто голосуют по моим рекомендациям).  В списке   -  не те, у кого «больше шансов», а те, за выбор которых не стыдно. Иногда это совпадает, иногда нет. Напоминаю, Объединенная Коммунистическая Партия, которая поддерживает меня на выборах, приняла решение поддержать в одномандатных округах коммунистических и левых кандидатов,  но мне же никто не мешает высказать личное мнение, правда?:)  Поехали.

196-й Бабушкинский округ   -   Несколько кандидатов, за которых не стыдно поручиться.  Сергей Малинкович от Коммунистов России, Георгий Федоров от СР, Виктория Миронова от РПСС. Выбирайте на вкус. Почему не называю Валерия Рашкина, спросите вы?  А как можно призывать голосовать за человека, уничтожившего московское отделение партии, под руководством которого московская организация зюгановцев усохла в 10 раз?  И я не понимаю, да.

197-й Кунцевский округ  -   В этом округе баллотируется единственный коммунист  -  ваша покорная слуга, Дарья Александровна Митина   -   за меня и голосуйте.  Власть в этом округе очень по-хитрому подстраховалась   -    работает сразу на 4-х кандидатов:)). Если кому-то невыносимо голосовать за коммуниста   -  есть и такие, я знаю  -  голосуйте за Михаила Меньшикова, он наиболее профессионально подготовлен к парламентской работе среди других кандидатов, и взглядов не людоедских.

198-й Ленинградский округ   -    в этом округе поддерживаю Марину Литвинович, хоть она и выдвинута Яблоком.   Литвинович  -  это правозащита, помощь людям, попавшим в беду, притесняемых государством, политзаключенным, и именно в этом качестве известна.  Шёпотом замечу, что если депутатом останется Хованская, то беда небольшая;).

199-й Люблинский округ    -   тут ситуация безнадёжная, но это не значит, что не нужно выбирать.  Можно проголосовать за Елену Гуличеву (КПРФ), а можно за Самсона Шоладеми (Зелёные), кому что ближе. 

200-й Медведковский округ -  Вот как назло, бывают округа, где и выбрать-то некого, а тут наоборот, просто россыпь симпатичных кандидатов.  Наибольшие шансы, конечно, у Дениса Парфёнова (КПРФ), многие будут голосовать за него, он из правильных КПРФ-овцев.  Баллотируется и мой друг Юрий Загребной, бывший депутат Моссовета, человек кристальной честности и безупречного профессионального опыта (выдвинут эсерами).  Но моё сердце в этом округе годами принадлежит Андрею Бабушкину  -   это второй «яблочник», на партийность которого я не буду обращать внимания.  Бабушкин   -  правозащитник в лучшем понимании этого слова, с большой буквы «П», блестящий профессионал-юрист, человек отзывчивый и всегда приходящий на помощь.  В общем, сочувствую жителям округа  - если буриданов ослик метался между двумя стогами сена, то тут придется между тремя ((.

201-й Нагатинский округ -   Здесь однозначно и без вариантов:  Анастасия Удальцова  (Левый Фронт, выдвинута КПРФ).

202-й Новомосковский округ -  Увы, этот округ без единого шанса ((.  Единоросс Саблин здесь выигрывает с космическим отрывом.  Так что можете поддержать Наталью Андрусенко от Коммунистов России, Сергея Богатова от РПСС  (за обоих ручаюсь) или Игоря Суханова от КПРФ  -  всё равно ваш голос улетел в унитаз((.

203-й Орехово-Борисовский округ   -   Вот не хотела бы я быть избирателем 203-го округа, честно вам скажу.  Но совершенно точно единоросс Нифантьев выглядит гораздо более приличным кандидатом, чем его оппонент, которого неизвестно каким ветром надуло в КПРФ  (точнее, прекрасно известно, и это объясняет, почему голосовать за это ни в коем случае нельзя   -  природная брезгливость не позволяет, знаете ли).  Абсолютно убеждена   -  гораздо предпочтительней выглядит откровенный буржуй, торгующий таблетками, чем проходимец, купивший право выдвижения и торгующий идеями.  Выводы делайте сами.  Наиболее вменяемым и приличным кандидатом от оппозиции тут выглядит Светлана Анисимова от РПСС  -   проголосуйте за неё.

204-й Перовский  округ   -  здесь два кандидата вызывают симпатию:  Сергей Курганский (КПРФ) и Василий Проханов (Родина), оба замечательные красавцы.  С прагматической точки зрения лучше голосовать за Курганского   -  в 2019 г. на выборах в Мосгордуму он победил, но у него украли победу  (исход дела решили то ли 24, то ли 26 голосов  -  явная победа коммуниста, спизженная властью).

205-й Преображенский округ -   здесь опять россыпь достойных кандидатов.  Наилучший вариант  -  Ярослав Северович Сидоров от Коммунистов России, многолетний соратник и товарищ, на котором держится всё московское партийное отделение.  Очень достойная Надежда Загордан, муниципальный депутат и принципиальный человек.  Ну и рискну вызвать ваше неудовольствие, но административный кандидат Онотоле Вассерман  -  вариант вполне приемлемый, если его таки изберут, беды не будет.

206-й Тушинский округ -   для меня тут только один совершенно бесспорный кандидат:  Александр Васильев  (Коммунисты России), мой соратник на протяжении уже почти 30 лет, правая рука моя по комсомолу и коммунистическому движению, человек исключительной порядочности, политической грамотности, огромного опыта и большой души.  Больше там голосовать не за кого.

207-й Ховринский округ  -  многие будут голосовать за Ивана Ульянченко (КПРФ), вариант неплохой, но я бы поддержала Илью Ульянова от Коммунистов России   -  один из лидеров партии, имеющий опыт парламентской работы в региональном законодательном собрании (Республики Хакасия).  В общем, дело не в сходстве фамилий, а в том, что оба могут быть достойными депутатами ГД.  У Ульянченко шансов больше.

208-й Центральный округ   -   мой родной, я в нем живу и голосую.  С точки зрения социологов, самый сложный и непредсказуемый. Много ярких кандидатов. Но для меня всё просто  -  поддерживаю Нину Останину (КПРФ), мою коллегу по второму созыву Госдумы, человека, которого я четверть века знаю с самой лучшей стороны.  Была одним из лучших социальных законотворцев, человек ответственный, демократичный, доступный, без бронзы и чванства.   Голосуйте смело, тем более, что у неё есть неплохой шанс завалить выдвиженца власти.  Но если кто принципиально не хочет за КПРФ, то кандидат от Коммунистов России Дмитрий Захаров  -  тоже мой друг, вместе с которым мы организовали мобильный летучий отряд по противодействию декоммунизации, и за которого тоже могу поручиться.  В общем, в 208-м нужно голосовать за коммуниста   -  одного или другого.

209-й Черёмушкинский округ    -  тут могу только горько покачать головой.  Сильных оппозиционных кандидатов тут вообще нет.  Спасибо Рашкину   -  и этот округ ухитрился сдать ЕдРу и мэрии.

210-й  Чертановский округ   -   поддержу Михаила Таранцова (КПРФ), также моего коллегу по Государственной Думе второго созыва.  Шансы его оцениваю скептически, но не это главное.  Главное  -  чтобы не было мучительно больно за собственный выбор, а в случае с Михаилом этого не будет.



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