СССР, взлет и падение общественной формации

Январь 1932 года. 17 конференция ВКП(б). Нарком тяжелой промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе, подводя итоги развития промышленности за 1931 год, сообщил, что рост продукции за год составил 21%, в то время как во всем капиталистическом мире производство упало на 20% (Стенографический отчет, М. 1932 г., с. 10).

На фоне достижений обнаружился ряд неприятных явлений. В погоне за объемом выпуска продукция выпускалась низкого качества, например, торф содержал высокую долю воды, имелся перерасход сырья, а легкая промышленность выпускала непригодную для использования продукцию. Вот что об этом сообщал докладчик от Наркомата легкой промышленности Любимов:

«Мы имеем часто такую пошивку костюмов, которая является верхом безобразия, когда одна пола короче, другая длиннее, один рукав короче, другой длиннее. Но нужно учесть следующее, и местные организации должны на это обратить внимание: так как требуется во что бы то ни стало выполнить количественно программу и снизить себестоимость, то, выполняя количественно программу, они шьют костюмы на карлика. В этом отношении наши пошивочники даже хвастают, что они превзошли все темпы Западной Европы: шьют дешевле, скорее и пр.» (Стенографический отчет, М. 1932 г., с. 35).

Негативная тенденция, когда качество продукции приносилось в жертву количественных показателей, проявилась с самого начала индустриализации и коллективизации.

Постоянное ужесточение контроля над производством позволило устранить вопиющие недостатки, но тенденция - показатели важнее продукции сохранилась и вылилась в то, что малоприбыльная продукция, предназначенная для людей: продовольственная и потребительская - пропала с полок магазинов, проиграв изделиям ВПК и машиностроительной отрасли уже в период правления М. Горбачева.

Здесь надо обратить внимание на свойства именно формации. В период становления новой общественной формации производительность труда растет, а жизнь трудящихся улучшается. В СССР госкапитализм позволил в короткое время превратить аграрную страну в индустриальную. Но на нисходящей стадии негативные свойства формации берут верх над позитивными: в СССР в последние годы темпы развития снизились, а условия жизни граждан ухудшились, что проявилось в регулярном снижении прироста населения, начиная с 60-х годов.

Для каждой формации в истории России можно показать периоды становления и ее разрушения. Например, крепостничество возникло на основе натурального оседлого земледелия, которое пришло на смену полуоседлому при свободном крестьянстве. Благодаря крепостному праву Московское княжество развилось в великую империю. Но когда крепостное крестьянство перешло от натурального к товарному земледелию, то крепостничество стало препятствовать развитию страны, и оно пало под напором крестьянского недовольства.

Аналогичная картина наблюдается и в современной России. После перестройки экономики на рыночные рельсы, в лихие девяностые, наступили года высокого темпа развития с 2000 по 2007 гг. Но с 2014 г. производство в застое, а население беднеет, это означает нисходящую ветвь развития госкапитализма в России.

Нисходящая стадия показывает, что госкапитализм исчерпал свои продуктивные возможности для людей, а значит ему на смену должна прийти новая формация – коммунизм, лишенная недостатков наемной формы труда, которая и стала причиной гибели СССР и политического кризиса современной России.