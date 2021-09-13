20 световых лет через космос коррупции

Президент Эстонии Керсти Кьюланд опять взорвала украинских патриотов неполиткорректной фразой насчет 20 световых лет, которые отделяют Украину от ЕС.

У прямолинейной эстонки есть все основания для претензий Украины.

Богатый и известный эстонский инвестор потерял в результате банального рейдерства огромный торговый молл в Киеве.

Никакие решения Лондонского и Кипрского суда в его пользу не помогли ему вернуть его собственность, спор «хозяйственных субъектов» тянется почти десять лет, но слишком лакомый кусок, слишком большие деньг, чтобы собственность вернуть инвестору. Не помогло и многократное обращение эстонских политиков на самом высоком уровне.

Многие помнят с какими рогатками столкнулся знаменитый Леруа Мерлен при попытке зайти на рынок Украины. К этому времени сеть Эпицентр занимала более половины рынка стройматериалов, и тем, кто хотел быть поставщиком в Лера, в Эпицентре открыто говорили, что их выкинут с полок, если они будут сотрудничать с конкурентом.

Владельцы Эпицентра Гареги – крупные бизнесмены, связанные с любой украинской властью, и имеющие огромные рычаги на любых поставщиков и партнеров. С украинскими властями на эту тему беседовали французские политики самого высшего ранга. Безуспешно.

До сих пор Леруа Мерлен, так хорошо принятые в России, имеют всего пять магазинов в Киеве со сравнительно небольшим оборотом. В России их 106.

С момента прихода Ющенко все украинские патриоты с вожделением ждали прихода на Украину известной Икеи.

!5 лет руководство Икеи пыталось осуществить эти планы. Но неизменные требования взяток от властей Киева, Одессы, Днепропетровска за выделение земельных участков, их неизменно обламывало. В России сейчас 14 магазинов гипермаркетов Икеа и несколько сравнительно небольших городского формата.

В Киеве – один небольшой магазин для доставки заказов в одном из торговых центров.

В «европейскую и демократическую» Украину невозможно зайти инвестору для создания производства, торгового объекта или развлекательного центра без огромных взяток.

В тоталитарном Мордоре работают десятки заводов и производств знаменитых компаний – Сименс, Самсунг, Форд, Тойота, Мерлони, та же Икеа и т.д.

Где такие на Украине, в стране без санкций и входящей в ассоциацию с ЕС?

Единственное замечание. Коррупция на Украине – прямое следствие не только бандитского капитализма, но и западного кураторства. Запад восхвалял Ющенко, при котором окреп и стал олигархом Фирташ – коррупционная прокладка в газовых схемах.

При Ющенко приобрел политический вес и имя Петр Порошенко – главный ворюга военного бюджета Украины.

Запад защищал Юлю Тимошенко, ставшую политиком на коррупции в энергорынке.

Если вы выбираете себе в марионетки самых продажных и жадных, чему тогда возмущаться, если эти марионетки тянут в свои карманы все, до чего дотягиваются?

Именно самые продажные и жадные были готовы стать самыми антироссийскими глашатаями! За что боролись, на то и напоролись!