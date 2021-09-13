Американские ученые заявили в научном журнале Circulation Research (Circulation Research), что коронавирус не является респираторным заболеванием, так как в первую очередь страдают сосуды, а не легкие человека. Развитию проблем с дыханием у пациентов с COVID-19 предшествует развитие воспаления сосудистой ткани легочной системы. Это объясняет, почему часто бывают инсульты и другие осложнения, связанные с нарушением кровообращения. S-белок воздействует на рецептор АСЕ-2, что приводит к повреждению митохондрий клетки, и, как следствие, стенок сосудов. При тяжелых формах болезни в артериях появляются тромбы, и именно сгустки крови приводят к летальным исходам. Ученые создали псевдовирус, состоящий лишь из S-белка SARS-CoV-2. И оказалось, что вызвать симптомы COVID-19 можно только им.

Высокий уровень смертности от COVID-19 может быть связан со способностью частиц вируса накапливаться в легких пациентов. Главным фактором риска была высокая концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях - в среднем в тканях погибших людей было в десять раз больше частиц вируса, чем в легких выживших (https://doi.org/10.1038/s41564-021-00961-5). Изучив бактериальные инфекции, сопровождающие тяжелые формы коронавируса, ученые выяснили, что микробы очень редко играют важную роль в развитии осложнений. Основной же причиной смерти в подобных случаях является высокая концентрация вирусных частиц в легких.

Переболевшие COVID-19 рассказали о необычных последствиях так называемого длительного ковида. Кроме общих симптомов, таких как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, опрошенные заявили, что страдали от «пугающих» долгосрочных последствий: паралича, невралгии, боли в районе аппендикса, а также от припадков и повреждений печени (https://iz.ru/1124816/2021-02-14/perebolevshie-nazvali-simptomy-dlitelnogo-covid-19). «Признаки постковидного синдрома — это и нарушения, связанные либо с психической сферой (слабость, астения, депрессия), либо с дыхательной функцией, то есть, по сути дела, дыхательная недостаточность, либо с сердечно-сосудистой системой, что проявляется сбоями сердечного ритма или загрудинными болями. Ряд пациентов «красной зоны» испытывают трудности с засыпанием. Когда человек не может ощущать запахи, его мозг испытывает сильный стресс. Объясняется это просто: повреждается обонятельный нерв, являющийся одним из 12 черепно-мозговых нервов.»

Риски заболеть КОВИДом

В отчете американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликованном во вторник, 24 августа сообщается, что вероятность начать выделять вирус COVID-19 у невакцинированных людей в пять раз больше в сопоставлении с привитой категорией. А риск попасть в больницу с тяжелой формой заболевания в 30 раз меньше, чем у привитых (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034e5.htm?s_cid=mm7034e5_w#contribAff ). Вакцина, даже самая лучшая, не гарантирует полной защиты: это не волшебный скафандр.

Анализ более 100 инфицированных медицинских работников в трех больницах Дели, почти все из которых были вакцинированы, показал, что дельта-вариант передается между привитыми в большей степени, чем альфа-вариант. Вирус дельта-варианта был в 5,7 раза менее чувствителен к сывороткам ранее инфицированных лиц и в восемь раз менее чувствителен к вакцинным сывороткам по сравнению с альфа-вариантом. Это говорит о том, что для блокирования вируса требуется в восемь раз больше антител от вакцинированного человека. в случае заболевания COVID-19 (штамм «Дельта») вакцинированные люди переносят в слизистых оболочках дыхательных путей больше вирусов COVID-19, чем невакцинированные, так как они не соблюдают профилактические меры. Поэтому очень скоро в РФ непривитые будут умирать пачками и уже умирают. Дело в том, что те, кто прошли вакцинацию Спутником, не утратили способности заражаться вирусом и становится бессимптомным переносчиком инфекции. Но привитые не попадут в больницу. Этот риск у них в 30 раз меньше, чем у непривитых, поскольку у них в отличие от антител, которые предупреждают попадание вирус в кровь, у них гораздо дольше сохраняются клетки иммунной памяти и немедленно после попадания частицы вируса в кровь антитела начнут массово синтезироваться не через 3-7 дней, а через 1-3 дня (условно конечно).

Работая над обзором по КОВИД, я наткнулся на статью выдающегося электронного микроскописта Швеции Афцелиуса, опубликованную в 1994 году (doi: 10.1007/BF00194614). Они брали у здоровых добровольцев соскобы носоглотки и нашли несколько случаев, когда в практически здоровой эпителиальной клетке были вакуоли, заполненные прекрасно сформированными коронавирусами, но другого типа. В советские времена ученых института Гамалеи спросило правительство, а где находится резервуар гриппа. Оказалось, что это обычные люди, где вирус гриппа прекрасно размножается и потом его активность периодически блокируется иммунной системой не давая тяжелых форм. Как только иммунитет осенью и весной ослабевает размножение вируса начинает превышать его удаление из организма иммунной системой и начинается вспышка.

Фальсификации смертности в РФ

По последним данным, полученным на конец марта 2021 года, уровень иммунной прослойки по стране составил 58%. Если учесть, что вакцинировано около 30%, и что часть вакцинированных переболело, то есть основания утверждать, что КОВИДом переболела почти половина населения РФ.

Если сравнить Москву и Питер, то разница между заражено и погибло почти в 3 раза. Хочется понять, или питерский губернатор старается вычистить город миллионник от людей или оленевод хороший вирусолог. Алексей Рощин пишет (https://publizist.ru/blogs/113970/40746/-): Глянул на цифры смертей, которые дает официальная статистика по дням – это же смех и грех.

791 – 19 августа,

785 – 20 августа,

797 – 21 августа,

762 – 22 августа,

776 – 23 августа,

794 – 24 августа,

809 – 25 августа,

820 – 26 августа

798 – 27 августа,

799 – 28 августа,

797 – 29 августа,

792 – 30 августа,

795 – 31 августа,

790 – 01 сентября,

798 – 02 сентября,

799 – 03 сентября,

796 – 04 сентября,

793 – 05 сентября,

790 – 06 сентября,

795 – 07 сентября,

797 – 08 сентября.

Как говорят в таких случаях статистики – дисперсия (разброс значений) у данной выборки не то что минимальная; ее, считай, вообще нет. Особенно в этом смысле последняя декада умиляет: все в пределах одной десятки – от 790 до 799. Шаг вправо, шаг влево – побег!

От себя добавлю - в РФ во время 1, 2 и 3 волны были обычные колебания смертности в течение недели, (например, с 442 до 553, с 443 до 596), так как регистрация в субботу и воскресенье задерживалась. Такие же колебания можно найти на графиках Италии, Англии, Франции. Сейчас же в РФ в период с 17 июля по 11 сентября нет колебаний числа смертей.

Далее Рощин продолжает: «Что еще смешнее – количество так называемых «заражений», если верить официальной статистике, за период с того же 19 августа по 08 сентября упало аж на 15%: было 21 тыс. в сутки, стало 18 тыс. Казалось бы, и смертность должна была последовать тем же путем: 800 минус 15% – это 680. Но нет, ни хрена – уменьшать «смертность» указаний не было. Поэтому «заражаются» на 15% реже – а смертей все равно от 790 до 799! Если что – валите на «коварную дельту», такая зараза, понимаешь, непредсказуемая… В реальности, понятно, статистика, честно собираемая с 82 субъектов в 145-миллионной стране, не может иметь отсутствующую дисперсию по финальным цифрам – это просто нонсенс.»

Идентифицирован ли вирус КОВИДа?

Почему возникло движение антиваксов? Говорят, россиян смутило то, что вакцина не прошла всей должной проверки, неизвестны последствия и т.п. Действительно, около половины отказывающихся приводят доводы такого рода. Но углубленные исследования показали, что за этим объяснением стоит другое. Скорее всего, люди поняли, догадались, почуяли, что спешка с выводом «Спутника» на мировую орбиту имеет политическое объяснение. О том, что политика для властей важнее общественного здоровья, во весь голос заговорили, когда строгие ограничения враз были сняты, чтобы провести голосование по поправкам в Конституцию. А зачем и кому были нужны эти поправки, публике было ясно.

"Возбудитель не выделен" - повторяют снова и снова некоторые диссиденты. - COVID-19 – это острое респираторное заболевание ОРЗ, вызванное острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ)". Но раз возбудитель неизвестен, то с какой стати он непременно вирус? Может он бактерия, или вообще простейшее, наподобие малярийного плазмодия. Может это бактерия чумы, дающая легкие формы поражения? Во всем мире тысячи исследовательских центров пытаются найти возбудителя и не могут, в то время как наука с легкостью обнаруживала возбудителей ранее неизвестных болезней начиная от какой нибудь "болезни легионеров" до эболы, вирус гепатита С. А тут вдруг все застопорилось. В чем же причина? Опять мировой заговор мировой закулисы? Отсюда резкий статистический рост заболеваний и смертей как бы от SARS-CoV-2, а на самом деле это рост смертности от резкого ухудшения лечения остальных болезней. Но в Италии диагноз КОВИДа ставят после получения положительного теста на КОВИД, и там нет особого роста смертей у людей, которые не дали положительного теста. Замаскировать истинную причину смерти в единичных случаях можно, но не в таком массовом количестве, как наблюдается.

Допустим, что последовательность нуклеотидов, описывающая геном КОВИДа, придумана учеными, как считают диссиденты. Если эта «придуманная» последовательность позволяет создавать прекрасные вакцины, которые в 30 раз снижают риск у человека попасть в больницу после контакта с больным КОВИДом или этим особым, как считают диссиденты, ОРЗ, тогда разве это важно выделен вирус или нет? С другой стороны, вот я обыватель. Смотрю источники информации и вижу, что несколько журналистских или интернет-сообщений, где указывается что с десяток фриков после поражения их нервной системы новым вирусом или ОРЗ, не верят, что вирус выделен, а в 145 000 научных статей учены верят что он выделен и секвенирован. Какова вероятность, что он и говорят правду, а не врут, а почти 3 миллиона ученых (145000 научных статей про КОВИД умноженных на 20 [это среднее число авторов в одной статье]) врут? К этому требуется добавить что точно также врут 450 тысяч ведущих ученых, которые эти статьи рецензировали.

Выдающийся польский писатель-фантаст и философ С.Лем очень четко высказался о правдивости информации в средствах массовой информации и в Интернете: «Запрещенные мысли могут обращаться втайне, но что прикажете делать, если значимый факт тонет в половодье фальсификатов, а голос истины — в оглушительном гаме и, хотя звучит он свободно, услышать его нельзя? Развитие информационной техники привело лишь к тому, что лучше всех слышен самый трескучий голос, пусть даже и самый лживый». Он же пишет: «Пока я не воспользовался Интернетом, я не знал, что на свете есть столько идиотов».

Тот же С. Лем пишет: «Мировая наука как целое действует наподобие сита, отделяющего пшеницу от плевел: она правду видит, хотя и не скоро скажет. Суждения отдельных ученых, хотя бы и нобелевских лауреатов, хотя бы даже Эйнштейнов, сами по себе не имеют доказательной силы в науке. Они получают ее (то есть могут ее получить) лишь после многократных и тщательных проверок. И как раз коллективный, внеличностный характер науки, та ее особенность, что процедуры познания, складывавшиеся столетиями, стоят выше любого индивидуального мнения, даже самого авторитетного, служат гарантией действительной объективности познания, и надежней этой гарантии ничего быть не может. Это не означает абсолютной непогрешимости науки, но означает нечто более важное: наука ошибается, однако в своем дальнейшем движении аннулирует собственные ошибочные утверждения. Говоря по-другому, наука как целое представляет собой систему с сильной тенденцией к самокорректировке. И обвинять науку в тупом, злонамеренном, демагогическом или диктуемом какими-либо иными посторонними соображениями отрицании фактов, которые являются ее кровью и воздухом, — значит не понимать ее основополагающих функциональных принципов».

КОВИД-диссиденты утверждают, что будто бы с подачи ВОЗ практически во всех странах запрещено вскрывать умерших с диагнозом смерти от коронаврируса". Но сами пишут, что "уже год в ряде университетских клиник проводят вскрытие больных, просто умерших от COVID-19, что помогает как можно лучше понять природу этого вирусного заболевания и способы его лечения. Примерно 1,8 миллионов евро уже ушло на этот проект." Более того, Голикова сообщила, что в РФ «100-процентное вскрытие по всей стране, исключая случаи некоторые - по религиозным соображениям. Но инфекционные заболевания если - а коронавирус отнесен к особо опасным инфекционным заболеваниям - в этих случаях есть стопроцентное вскрытие… система регистрации причин смерти в России является одной из самых точных, так как диагноз ставится после проведения патологоанатомического вскрытия».

Есть и другие противоречия в позиции КОВИД-диссидентов. Эти диссиденты верят, что вирус имеет искусственное происхождение, но если они верят в его существование, то, значит, они подсознательно верят в то, что он выделен. Возникает вопрос: кто и зачем сделал вирус? Там имеется вставка 4 аминокислот, которые делают склеивание эффективнее. Зачем там оставили маячок, который свидетельствует об его искусственном происхождении? Зачем он Китаю, когда он и так прет на всех парах?

Как пишут в интернете, кубинским институтом (Instituto Finlay de Vacunas) разработана эффективная вакцина против КОВИДа. На Кубе, относясь с понятным недоверием к империалистическим вакцинам от ковида, разрабатывают свои собственные, аж пять штук, как для собственного населения, так и для дружественных стран. Одна из них, известная как SOBERANA 02 или FINLAY-FR-2, находится в третьей стадии клинических испытаний, и как утверждается, показывает очень высокую эффективность против болезни. Можно также писать сразу на адрес института, который ведёт разработки. Он называется Instituto Finlay de Vacunas (сокращенно IFV), веб-сайт www.finlay.edu.cu, адрес Avenue No. 21, No. 19810, entre 198 y 200, Reparto Atabey, Playa, La Habana, телефон +53-7-2086086, емайл farmacovigilancia@finlay.edu.cu. Можно обратиться либо напрямую в этот институт, либо к руководству Острова Свободы с вопросом, как это они разрабатывают вакцины непонятно от чего? … Скорее всего кубинские товарищи не откажутся сообщить, как они разрабатывают вакцины, если про вирус так ничего и не известно.

Куба - бедная страна. Неужели она не хочет получить миллион долларов? Может есть смысл написать Кастро или новому президенту о премии за открытие вируса КОВИДа. А может все проще и это есть очередное кидалово для лохов, как я и писал. Кстати сообщаю, что упоминаемый м ною профессор Лауэ 28 апреля 2021 года признал, что вирус КОВИДа выделен. Не отрицает факта выделения этого вируса и профессор Гундаров.

И снова Израиль

Здесь следует снова остановиться на опыте Израиля. В Израиле сняли маски, открыли школы ортодоксов и отменили социальную дистанцию, фактически выйдя из карантина, хотя там много антиваксов особенно среди ортодоксальных евреев. Больше всего умирают сейчас там не вакцинированные или те, у кого после вакцинации прошло больше 6 месяцев. Нет смертей у вакцинированных недавно или получивших 3 дозу вакцины.

Кстати в таких условиях вакцинированные персоны становятся переносчиками инфекции, какими ранее были дети. У них нет тяжелых форм заболевания они теряют страх и не соблюдают безопасную дистанцию и не носят маски. Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 43% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 8% – старше 60 лет. При этом 72% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, а потому процент тяжелобольных среди них гораздо ниже. Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,95.

Рост заболеваемости COVID-19 в Израиле при высоком уровне вакцинации населения можно объяснить несколькими гипотезами. Заболеваемость COVID-19 в Израиле, где привито почти все население, растет из-за «дельты». Произошедшее связано с тем, что в Израиле набрал силу дельта-штамм коронавируса, которым заражаются и болеют даже дети. Заболеваемость коронавирусом в Израиле, где привита большая часть населения, растет из-за распространения «дельта»-штамма и снижения эффективности существующих вакцин COVID-19.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН С. Вознесенский считает: «Во-первых, мы не знаем, нормально ли проведена вакцинация жителей Израиля. Может быть, были какие-то проблемы с поставкой препарата, может быть, была нарушена холодовая цепь — для вакцины Pfizer это достаточно актуально. Может быть, были какие-то проблемы с вакцинацией на местах. Еще один вариант объяснения может быть связан с тем, что вакцина Pfizer обладает не столь высокой эффективностью против штамма «дельта», как против штамма «альфа», который был когда-то выявлен в Ухане. Оба предположения, по его словам, не являются подтвержденными и должны обсуждаться научным сообществом. Для этого необходимо проверить последовательность белков в геноме вируса, определить специфику антител после вакцинации и их способность защищать организм. Вирус может распространяться за счет тех людей, которые еще не привиты.»

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Л. Попович сообщила: «В Израиле низкая смертность, практически пустые больницы, так как большинство населения переносит заболевание легко. Похожая ситуация сейчас в Англии — много выявляют, но низкая смертность. … Важнее то, что благодаря прививочной кампании в стране значительно снизилось количество летальных исходов.»

Население Израиля сняло маски, в школах ортодоксов начался учебный год. Поскольку евреи-ортодоксы прививаться не хотят, их дети принесли им вирус.

В июле смертность от коронавируса ненадолго выросла, достигнув максимума 26 июля, когда умерли 28 израильтян, а затем снова пошла на спад, поскольку 18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. 30 августа ношение маски вновь стало обязательным.

Сейчас лучше всех выглядит Италия. Это из тех стран, куда прорвался вирус. В Австралии, где просто-напросто закрыли страну, ситуация пока лучше. Но посмотрим.