Народ и власть

Я не хотел больше писать, потому что наш народ не воспринимает разум.

Ну как можно промолчать, если деньги текут рекой за бугор и в карманы некоторых "товарищей", а народ скоро начнёт голодать. Россия приблизилась к первому месту по вымиранию и от ковида в том числе, а коммунисты и некоторые другие в том числе М.Шевченко выступают против прививки. Вы что совсем головы потеряли? Вы сами не болеете, но это не значит ,что и другие не заболевают. Например, я привился и ничего постыдного в этом нет . Время придёт пойду на вторую и если надо будет то и на третью прививку. Геннадий Андреевич, Максим, у вас с головой всё нормально? С такими лозунгами за вас никто не будет голосовать. Помните как делали прививки в советское время? Приходят в школу два медика и ученики по одному не прерывая процесс обучения в учительскую. Тихо, мирно и все живы и здоровы. Но сейчас это касается взрослых, а они оказались бестолочами, не понимают, что это касается не только лично их, а главное окружение.

На днях президент, можно сказать, подводил итоги спортивным достижениям России. Первые места капиталистической страны заказаны навсегда. Нам лучше быть сзади чем впереди. Спокойнее. В итоге высказал такую мысль, что к 2024 году на финансирование спорта будет выделяться до двух процентов бюджета. А из каких источников спортсмены получают миллионные зарплаты? Никто не хочет думать и высказать вслух о том, что министры и другие чиновники тоже получают миллионы и ничего не делают для страны и народа. И это длится уже 30 лет и не видно конца. На Красной площади приветствовали олимпийцев и подарили 70 навороченных автомобилей. За что? Ведь это профессионалы и они получали зарплату.

С ликвидации Союза спортивный дух пропал, появился дух денег. Не имея комплексного плана развития страны президент по каждому министерству - провальному министерству собирает заседание и озвучивает своё видение по данному провальному вопросу. Так произошло и по спорту. Таких планов было десятки если не больше и что? Никакого развития нет и о них никто не вспоминает. Деньги хотя и минимальные выделялись и очевидно разворовываются, а жизнь народа и страны не улучшается.

Сегодня на радио "КП" появился всем известный Г.Явлинский. Хаял коммунистов и восхвалял членов партии "Яблоко". "Мы выдвинули в кандидаты молодых и способных людей, которые могут изменить политику в стране для развития экономики". Раскритиковал коммунистов Союза, при которых полки магазинов оказались пустыми, что и послужило развалом страны. Однако забыл сказать, что при коммунистах экономика СССР была на втором месте в мире. Получив такую экономику за 30 лет скатились до африканских стран. Об этом ни слова. Отругал КПРФ, которое предлагают восстановить Союз и Госплан. По его мнению именно Госплан довёл страну до распада. У нас есть пословица "В семье не без урода!" Вот и в Союзе появился урод, который и привёл, а теперь говорят сознательно до ликвидации страны. Явлинский против национализации , которую предлагают коммунисты.

Тот кто интересуется политикой и следит за действиями руководства страны, высказыванием политиков, депутатов поняли, что богатый человек против национализации, за неё только нищие. А.Кудрин после некоторого перерыва снова предлагает сократить количество государственных предприятий. Он ведь сейчас возглавляет Счётную палату и очевидно пришёл к выводу, что мало ещё вывезли за бугор наши олигархи, чиновники и просто воры. Не помнит об этом и Явлинский. Крупные компании зарегистрированы в офшорах и там платят налоги. Например, "Роснефть" имеет контрольный пакет акций, то есть принадлежит государству, а Сечин строит замок за 18 миллиардов рублей. При этом каждый год просит президента выделить миллиарды на развитие отрасли и естественно получает. А заработанные компанией средства распределяются между менеджерами и зарубежными директорами. Сечин за прошлый год получил 50 миллионов долларов, Костин (ВТБ) -35 миллионов долларов, Миллер - 25, Греф - 15. За какие заслуги? Фактически все компании и банки, хотя государство имеет большую часть акций, работают как частные. Тот же Греф только за 2019 год из прибыли выделил на дивиденды - 422, 4 миллиардов рублей и в основном нашим врагам. Вот это и называется экономической политикой бандитской России.

Когда А.Кудрин был министром финансов прошла информация, что он не имеет собственного жилья, поэтому строит домик по площади равной Курскому вокзалу. Интересно построил или нет? Может не хватило средств и поэтому предлагает дальше приватизацию. Дума расходует в месяц 140 миллионов, а народ живёт на 15 - 20 тысяч и при этом платит налоги ЖКХ, в отличие от депутатов.

За 30 лет бандитского капитализма народ окончательно превратился в безмозглых рабов. И к чему мы пришли за эти 30 лет? На выборах в Госдуму принимают участие 14 партий. Люди, неужели вы не поняли, что чем больше партий тем проще партии "Единая Россия" одержать победу. У неё ректорат за 21 год устоялся. Они не будут голосовать за других. А остальные разбегутся по 13 партиям и победа партии власти обеспечена без мухлежа. И самое главное, что руководители этих 13 партий не бедные люди. Они понимают, что всё останется так как есть и это их устраивает. Даже М.Шевченко поддался на такую провокацию и организовал партию. Тот кто не имеет больших денег превратился в дурачков. Зачем люди вступают в эти партии? Они никогда не победят, но при этом отберут голоса, скажем, от партии КПРФ. Я критикую не всю партию КПРФ , а её руководителя, который надоел народу и он его боится. Уйди на пенсию и не морочь головы нищему народу, который должен за вас голосовать. Программа партии хорошая, но в ней надо отразить и частную собственность, и сферу услуг отдать предпринимателям. Совместить социализм с капитализмом, хотя бы на примере Китая.

А прогноз по выборам не утешительный. 40 % не придёт на выборы и это те кто должен голосовать за коммунистов Зюганова. Почему бы не собраться руководителям 13 партий, которые зарегистрированы на выборы и не определить конкретных кандидатов в думу. Только так можно было решить проблему с партией власти. Почему страна в нищете? Да только потому, что основные фонды вывозятся за границу. Думаю, что эта проблема волнует всех, кто представляет эти 13 партий. Всех волнует проблемы зарплат, цен, медицины, образования. Всех волнует проблема тотального разворовывания бюджета. Воруют везде даже в медицине и в космической отрасли. Как можно с этим мириться? Именно 13 партий не решат эти проблемы. Всё останется так как есть. При этом отток капитала растёт из года в год и за двадцатый год вырос на 65,9%. А это деньги которые заработал нищий народ.

И ещё. По поводу "Ковида - 19" президент допустил две ошибки, что и привело к тому, что народ не хочет прививаться. Надо было подробно показать по телевизору весь процесс прививки самого президента и вакцину. Не надо было говорить, что прививка дело добровольное. Что подумал народ? А то, что по Чубаису 30 миллионов хватит на обслуживание труб. К этому идёт страна. Смертность зашкалила и поставила Россию на первое место.