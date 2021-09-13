Как нынешняя российская власть выигрывает свои выборы

10-15% избирателей России действительно являются сторонниками нынешней российской власти. Еще 10-15% поддерживают любую власть, какой бы она не была. И еще 5-10% вынужденно голосуют за нынешнюю власть. Суммарно 25-40%. Учитывая, что в выборах обычно принимает участие 50-60% избирателей, за нынешнюю власть должны голосовать от 42% до 80% участвующих, обычно ближе к середине, от 55% до 65%.

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Теперь подробнее.

10-15% избирателей России (взрослых, имеющих право голоса), которые действительно являются сторонниками нынешней российской власти – это чиновники (включая силовиков) и их близкие родственники, крупные, средние и мелкие олигархи, образующие с этими чиновниками единую социальную группу, и их близкие родственники, а также всевозможная обслуга чиновников и олигархов, включая идеологическую, «творческую интеллигенцию» (и часть прочей интеллигенции), спортсменов и т.д., и их близкие родственники.

10-15% избирателей, которые поддерживают любую власть, какой бы она не была – кто они такие, вопрос к социологам, психологам и психиатрам. Но факт существования этой группы не вызывает сомнений.

5-10% избирателей, которые вынужденно голосуют за нынешнюю власть – это различные госслужащие, не являющиеся чиновниками (учителя, врачи, военнослужащие и т.п.), а также работники государственных и частных предприятий, которые возглавляют ретивые сторонники нынешней власти.

Суммарно 25-40% избирателей.

(Все числа здесь и далее отражают мою личную точку зрения.)

Учитывая, что в выборах общегосударственного уровня (президент, госдума) обычно принимает участие 50-60% избирателей, причем голосующие за нынешнюю власть мобилизуются в очень высокой степени, а противники нынешней власти – не очень (о противниках подробнее далее), за нынешнюю власть должны голосовать от 42% до 80% участвующих, обычно ближе к середине, от 55% до 65%.

В местных выборах принимает участие заметно меньший процент избирателей, при этом голосующие за нынешнюю власть мобилизуются в меньшей степени, но противники нынешней власти мобилизуются еще хуже, поэтому общая картина изменяется незначительно.

Но это общая картина. И если на выборах общегосударственного уровня сюрпризы почти исключены, то на местных выборах в нашей огромной стране они вполне возможны. Но доля этих сюрпризов на общем фоне выборов невелика.

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Теперь рассмотрим тех, кто не является сторонниками нынешней власти и не голосует за нее. Суммарно их 60-75% (по разности).

Около 20% – это пофигисты, которым все до лампочки (пока дело не касается их лично), в выборах они никогда не участвуют.

Остальные 40-55% избирателей – это противники нынешней власти. И вроде бы их, как минимум, не меньше, а скорее даже больше, чем голосующих за эту власть.

Но они разбиты на две сопоставимые по размерам группы. 20-30% на выборы не ходят, считая это бесполезным делом, а остальные 20-25% ходят, но голосуют за разные политические силы. В результате такого распыления голосов противники нынешней власти не могут (и не смогут) добиться каких-либо заметных результатов или перемен на выборах.

И вроде бы даже фальсификации не нужны, чтобы нынешняя российская власть выиграла свои выборы.

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Однако такая система является метастабильной. Действуют, обычно параллельно, два процесса – уменьшение числа голосующих за нынешнюю власть и уменьшение числа приходящих на выборы. Однако эти процессы действуют неравномерно по стране.

В результате, в качестве условного примера, в деревне Гадюкино из 100 условных избирателей на выборы приходит всего 20, из них 15 голосует за нынешнюю власть, а 5 – за другие политические силы. Что делают члены участковой избирательной комиссии (от нынешней власти)? Правильно, добавляют бюллетени за свою власть. И поскольку в своем усердии они часто не знают меры, получится, что деревне Гадюкино за нынешнюю власть якобы проголосует 80 человек и 5 – за другие политические силы.

Нарисованная выше условная картина, как все прекрасно знают, очень распространена в сельской местности средней полосы России, да и других регионов нашей страны.

И ходят слухи, что в некоторых республиках Северного Кавказа подобная картина характерна для республик в целом, включая как города, так и сельскую местность, и поэтому итоги голосования в этих регионах не имеют ничего общего с действительностью.

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Что делать противникам нынешней власти, точнее, оппозиционным политикам?

Теоретически надо бы сговориться и действовать согласованно – или призывать всех своих сторонников к неучастию в выборах, или призывать к участию и голосованию против нынешней власти. Оба варианта уже обсуждались и рассматривались, и их даже пытались осуществить. Но из-за очень высокой неоднородности российской оппозиции согласие достигнуто не было, и вряд ли оно будет достигнуто в ближайшее время при сохранении нынешней ситуации в стране.

Поэтому остается ждать. Ситуация в стране метастабильная и система является метастабильной. Необходим толчок, внешний или внутренний, чтобы она вышла из этого состояния и утратила стабильность.

Считаю, что это неизбежно произойдет в ближайшем, по историческим меркам, будущем. И тогда возможны самые разные варианты, и это относится не только к выборам, но и к развитию страны в целом.

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В заключение хотел бы отметить, что основная ошибка большинства составителей различных прогнозов (не только в России, но и во всем мире) состоит в том, что они прогнозируют будущее как вариант настоящего, не учитывают возможность перемен или линейно экстраполируют на будущее тенденции, существующие в настоящем. При этом они забывают о существовании трех законов диалектики. Особенно уместно напомнить о втором законе диалектики – законе перехода количественных изменений в качественные.

Михаил Яхкинд

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