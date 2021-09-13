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Московский листок

Пойманный на краже кошелька глава регионального избиркома "достойно" проводит выборы

Опубликовано 13.09.2021 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

путин революция народ
Пойманный на краже кошелька глава регионального избиркома "достойно" проводит выборы

К издевательствам над идеей, духом и законом о выборах можно было бы привыкнуть, не подбрасывай скрепная действительность какие-то уже совершенно гротесковые сюжеты.

 

В Туве с 2016 года председателем региональной избирательной комиссии является Олег Фортуна. При нём республика стала одним из электоральных "султанатов", где официальные отчёты рапортуют о явке за 90%, а правящая партия набирает свыше 80% голосов.

 

Выборы в Верховный хурал Тувы в 2019 году закончились скандалом. Итоги их не были признаны ни КПРФ, ни ЛДПР. На участках с присутствием наблюдателей от оппозиции результаты "Единой России" оказались на десятки процентов ниже, нежели на соседних УИК, где таковых не было.

 

В открытом письме главного редактора тувинской газеты "Риск экспресс" Леонида Петрова к руководителю ЦИК Э.А.Памфиловой, опубликованном в номере за 7 сентября 2021г., говорится: "Всё это стало возможным благодаря тотальной фальсификации со стороны избирательных комиссий всех уровней. В связи с этим члены избиркомов в Туве у избирателей не вызывают доверия".

 

Кроме этого Петров обращает внимание на факт, что в 2020 году глава республиканского избиркома попался на банальной краже, за что был судим. О.В.Фортуна похитил в кафе портфель, бумажник Marino Orlandi и смартфон Xiaomi Redmi 7. Так как ущерб был небольшим - денег в красивом кошельке оказалось "кот наплакал", вор "чистосердечно" раскаялся, и Басманный районный суд Москвы переквалифицировал дело из уголовного в административное, приговорив подсудимого к судебному штрафу.

 

Провластные боты в соцсетях не нашли ничего лучше, как защищать Фортуну комментариями вроде: "Оступился человек. С кем не бывает?". Наверное, знают, о чём говорят. Когда каждый уважающий себя коррупционер имеет недвижимость и счета на сотни миллионов, то ловкость рук в карманах прохожих выглядит не более чем безобидным хобби. Красть кошельки рассеянных граждан - мелочь, недостойная внимания.

 

За прошедшую после публикации неделю реакции ЦИК не последовало. Если в случае с кандидатами Вишневскими Памфилова хотя бы пожурила спойлеров, сменивших имена и фамилии, то здесь пока не нашлась, что сказать. Может, действительно не понимает, что такого. Ну, подумаешь, будет воришка обеспечивать "самые честные и прозрачные выборы". Главное, результат даёт нужный.



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